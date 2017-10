RECENZE: Cuphead je videohra, která se jen tak nevidí. Budete potit krev

V době, kdy se ve světě videoher neustále skloňují výrazy jako 4K rozlišení nebo dynamický rozsah HDR, se jedna hra vydala úplně jiným směrem. Sice nabízí framerate 60 snímků za sekundu, ale jen proto, aby vás mohla pohltit její rychlá, zběsilá a pekelně těžká hratelnost. Přivítejte Cuphead, jednu z nejoriginálnějších videoher, která se vymyká i z mantinelů stanovených moderními tituly v retro pojetí, jakými jsou Matterfall nebo Nex Machina: Death Machine.

Na Xboxu One i na PC Cuphead je jednou z her podporujících program Xbox Play Anywhere. Pokud si tedy hru koupíte, můžete si ji zahrát jak na Xboxu One, tak na PC. Jediné, co k tomu potřebujete, je mít u Microsoftu účet a v počítači operační systém Windows 10. Microsoft si tuto službu chválí, protože mu díky ní stoupají prodeje titulů.

Cuphead

Cuphead totiž vypadá, jako by ho vývojáři vyrobili skutečně v 30. letech minulého století. Možná mají stroj času, aby se do nich vrátili, načerpali inspiraci a nyní nám naservírovali tento nečekaný hit.

Grafika z 30. let

Hlavními hrdiny videohry jsou bráškové Cuphead a Mugman, kteří jako by vypadli ze štětce animátora Maxe Fleischera. Ten stojí za legendární kreslenou kočičkou Betty Boop, kterou zplodil s pomocí kolegy Grima Natwicka. Vážně, vizuální styl je natolik dobový, že mu musíme vystřihnout několikanásobnou poklonu. Kam se hrabou moderní videohry s trojrozměrnou grafikou nebo virtuální realita.

Cuphead Cuphead

Propracovaná dvourozměrná grafika s roztřesenými a rušivými efekty a plným filmovým filtrem ze staré školy i fenomenální jazzový soundtrack dělají z Cupheada ohromující audiovizuální dílo, na které nezapomenete dlouho po dohrání. Tedy pokud máte nervy a dost času, abyste tuto pecku s pekelnou obtížností dohráli.

Vylepšete si hrníčky Cuphead obsahuje i systém vylepšování. Pokud v levelech run & gun nasbíráte dost zlatých mincí, můžete získat i silnější a vychytralejší palebnou sílu jako bumerang nebo posílení postavičky životem navíc. Objevíte i věci jako nesmrtelnost při úskoku nebo jednoduchý odraz. Ve hře se totiž můžete odrážet od mnoha předmětů zbarvených růžovou barvou. I ony slouží k vymyšlení taktiky.

Příběh je hloupý, ale hloupě zábavný. Cuphead a Mugman mají slabost pro vrhání kostek. A tak když mají možnost si zahrát, vezmou je do rukou, zatřesou s nimi a hrají, dokud to vynáší. Jejich slabost pro gamblerství je na ostrově Inkwell zavedla do Ďábelského kasina, které sice vede Král kostek, ale ve skutečnosti patří samotnému ďáblovi. Že se dvěma mladíkům, kteří mají hrnky místo hlav, podezřele daří, jim podezřelé není. Když se zjeví samotný satan a zvedne sázky, souhlasí.

Cuphead

Jenže dvojice hlavních hrdinů samozřejmě prohrává a zadluží se vlastními dušemi. Jediným způsobem, jak se vyhrabat ze šlamastiky, je posbírat duše všech, kteří se ďáblovi zadlužili. Samozřejmě násilnou cestou. Dobrodružství zaměřené na pifání z prstů do všech světových stran tak může začít.

Přirovnávat nechceme, ale…

Cuphead nechceme vzhledem k jeho osobitému stylu k ničemu přirovnávat. Ale kdyby nás k tomu donutil terorista z budoucnosti, který má jako rukojmí naši rodinu, ukázali bychom na Metal Slug nebo sérii Contra, konkrétně na její díly pro 16bitové konzole. Jde totiž o 2D hopsačku/střílečku (anglicky run & gun), v níž se musíte za pomocí palebné síly probojovat na konec kola, případně porazit tuhého bosse.

Cuphead Cuphead

Občas sice narazíte i na kola s vedlejšími úkoly, kdy musíte například odrážet duchy, ale ty nejsou hlavní náplní Cupheada. Jde hlavně o dostaveníčko s obřími, přerostlými, tvar měnícími, několika stádii oplývajícími a strategii měnícími bossy. Narazíte na desítky nápaditých bossů, kteří vás budou chtít nakrájet na kolečka jako salám. Většinou chodíte nebo běžíte po svých, ale proletíte se i v letadlech.

Abychom si však rozuměli, obtížnost není vysoká. Je extrémně vysoká. Zde se nabízí přirovnání k sériím jako Ninja Gaiden nebo Dark Souls. Jednotlivé úrovně sice zaberou maximálně čtyři minuty, ale to pouze pokud máte reflexy jako bůh, Neo z Matrixu a k snídani si ředíte kafe energy drinkem. Budete umírat. Často.

Cuphead

Připravte se, že obrazovku oznamující váš odchod do říše mrtvých uvidíte hodně často. Abyste se dostali dál, budete si muset zapamatovat jednotlivé okamžiky, kdy bossové pálí, přemisťují se nebo jsou zrovna imunní vůči útokům. Přesně o tom Cuphead je. Aby vás dohnal na pokraj šílenství, donutil vás si vše zapamatovat a zkoušet útoky a postupy znovu a znovu, dokud to nedáte, nebo neskončíte na psychiatrii.

Máš na to, pařane?

Nemáte trpělivost nebo nesnesete pomyšlení na to, že prohráváte? Cuphead není pro vás. Toto je hra pro ty nejtvrdší z nejtvrdších. Zapomeňte na to, co znáte. Budete umírat, opakovat úrovně a zase umírat, dokud si nezapamatujete, odkud ta či ona raketa letí, abyste se jí vyhnuli. Obtížnost hry je extrémní. Jenže když jí odpustíme pár nefér okamžiků, kdy zemřete po pádu kvůli tomu, že se posunul váš spoluhráč dál, je Cuphead spravedlivým herním zážitkem.

Jenže stejně cítíme, že si svojí obtížností škodí. Kdyby hra byla o 20 až 25 % lehčí, byla by přístupnější více hráčům, kteří by ocenili její ojedinělost. Sami obtížnost respektujeme. Ale ne všichni hráči jsou paření oddáni na 100 %. Starostliví otcové od rodin i školáci s nabitým studijním plánem si nemohou dovolit věnovat hře duši, jako jí věnovali Cuphead a Mugman ďáblovi.

Multiplayer ve dvou zábavnost několikanásobně zvedá. Obtížnost však vzrůstá výrazným způsobem. Buďte si tedy jisti, že jste k boji přizvali zkušeného kamaráda, který toho má ve světě dvourozměrných akcí hodně za sebou. Jinak budete sami trpět. Bohužel je kooperace přítomná jen v lokální podobě. A i když ji preferujeme, on-line verze citelně chybí.

Myslíme, že o hře toho z recenze víte dost. Ale zda je určena i pro vás, necháme na vašem zhodnocení. My jsme nadávali a proklínali matky vývojářů i satana, než jsme se mnohdy dostali dál. Tedy o kousek dál. Cuphead je videohra určená spíše úzkému kruhu hráčů, ale přesto je její význam veliký. Je to ojedinělé dílo, které se vymyká. Takže zbývá jediná otázka: Máte na Cuphead, nebo ne? Není to procházka růžovým sadem.