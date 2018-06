Podívejte se na jaké HW konfiguraci byl předváděn Cyberpunk 2077

Dnes je to přesně týden od momentu, kdy jsem viděl v akci novou hru od autorů Zaklínače Cyberpunk 2077 a mé nadšení stále přetrvává. Klidně bych vsadil všechny svoje originálky na to, že se jednou stane hrou roku. Otázkou je kterého, protože co se týče data vydání, tak autoři z polského CD Projektu nic ani nenaznačili.

Vzhledem k tomu, jak dobře hra vypadala, se tak okamžitě vyrojily spekulace, že Cyberpunk bude až na konzole příští generace a že předváděná ukázka musela běžet na nějaké nadpozemské mašině. Naštěstí se tyto informace ukázaly jako ničím neopodstatněné a byly oficiálně vyvráceny. Takže ano, Cyberpunk 2077 je plánovaný už na X1 a PS4 a počítač, na kterém nám byl na výstavě předváděn, je sice opravdové „dělo“, ale nikoli z říše nereálných. Posuďte sami:



CPU: Intel i7-8700K @ 3.70 GHz

Motherboard: ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING

Paměť: G.Skill Ripjaws V, 2x16GB, 3000MHz, CL15

Grafická karta: GeForce GTX 1080 Ti

SSD: Samsung 960 Pro 512 GB M.2 PCIe

Zdroj: Corsair SF600 600W

To je rozhodně pořádná mašina za spoustu peněz, ale není potřeba zatím propadat panice. Jednak nikde není řečeno, že jde třeba jen o doporučenou konfiguraci, jednak hra není ještě hotová a než se skutečně dostane na trh, výrazně poklesne cena jednotlivých komponent. S případným upgradem tak zatím ještě vyčkejte.