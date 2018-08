Cyberpunk 2077 se připomíná ve spojitosti s Gamescomem

Cyberpunk 2077, nová hra od tvůrců Zaklínače, se na letošní E3 těšila zájmu novinářů, na veřejnost se ovšem, kromě nadšených prvních dojmů, nedostalo prakticky nic. Uvidíme, zda bude polské studio CD projekt RED v této taktice pokračovat i na Gamescomu, který začíná v úterý. Nový tweet níže si přeberte sami.

New system update available: gamescom version 2.18



> System update available

> Update: Y/N

> Updating, please wait…

> System update successful!



Welcome to gamescom v. 2.18!



Next update scheduled for Tuesday, August 21st.#Cyberpunk2077 #Gamescom2018 pic.twitter.com/CLAfwYu24T