Další patch na Kingdom Come: Deliverance vyjde zhruba za dva týdny

Očekávaná česká hra Kingdom Come: Deliverance je venku a s ní i první opravy. Ty jsou již dostupné prostřednictvím Steamu, na konzolích se objeví brzy (1.0.3 na PS4 a 1.0.0.118 na Xboxu One). Další patch, který slibuje nápravu řady chyb v rámci questů a propady snímkování, má vyjít zhruba za dva týdny. Prozradil to ředitel hry Daniel Vávra a zároveň sdílel vtipné video, v němž voják neočekávaně zareaguje na střelbu z luku. Podívejte se sami.

2/2 Next patch is coming soon and will fix lot of quest bugs and other issues like frame drops. Expected release in approx 2 weeks. And BTW my favorite so far is this one... :) https://t.co/L68nI6OFkq