Dead or Alive 6 bude simulovat pocení i realistické pohupování prsou

Mezi bojový hrami panuje těžká konkurence. Je tedy potřeba se odlišit za každou cenu. Mortal Kombat sází na potoky krve, Street Fighter na odlehčenou atmosféru a Soulcalibur na používání chladných zbraní. Dead or Alive byl vždy spojován především s vnadnými ženskými křivkami.

Dead or Alive 6 má ukázat, že k bojovým sportům patří i pot a modřiny.

Už první díl z roku 1996 obsahoval ikonickou krásku Kasumi, která se do soubojů pouštěla v hodně odvážném oblečku. Byť dřevní 3D grafika té doby vypadá z dnešního pohledu příšerně, dokázala hra okouzlit řadu fanoušků a de facto tehdy zachránila vydavatelskou společnost Tecmo před krachem.

Úspěch by se nejspíš nedostavil, kdyby v jádru nešlo o vynikající mlátičku s unikátním bojovým systémem, ale ať už se to někomu líbí nebo ne, světovou proslulost Dead or Alive zajistily především sexy ženské postavy.

Realističtější zážitek?

Jenže ve světě po odstartování kampaně MeToo už nic není, jak bývalo, vývojáři se proto v novém díle rozhodli pro radikální změny. Nechtějí nadále spoléhat na základní pudy a místo toho přinesou daleko realističtější zážitek

Neznamená to, že by v chystaném šestém pokračování postavy neskákaly z místa dva metry do vzduchu a od prstů jim nelítaly blesky, zas až tak realističtí vývojáři být nechtějí. Změny se dočká především vizuální stránka soubojů.

„Chci ukázat, jak se bojovníci při soubojích potí. Ať už muži nebo ženy, na tom nezáleží,“ řekl producent hry Yohei Shimbori britskému Eurogameru. Kromě kapek potu mají být na postavách vidět i modřiny a šrámy. V neposlední řadě Shimbori slibuje i mnohem realističtější pohyb prsou.

Nové kostýmy populárních hrdinek

V dosavadních dílech se totiž autoři řídili poučkou, že čím prsa více poskakují, tím lépe. Nově se však mají pohybovat co nejvíce přirozeně. Ruku v ruce s touto inovací jdou i nové kostýmy populárních hrdinek. Například ikonická Kasumi bude bojovat v upnutém elastickém oblečení.

Přes všechna sebevědomá prohlášení souboje v Dead or Alive 6 příliš realisticky nepůsobí.

Zdá se, že vývojáři z Team Ninja chtějí z Dead or Alive udělat mnohem vážnější hru, než bylo dosud zvykem. To však neznamená, že by fanoušci lechtivějších zážitků měli úplně smůlu. Jen si za sexy kostýmy budou zřejmě muset připlatit. Tak jako to známe z free 2 play inkarnace předchozího dílu s podtitulem Last Round.

V něm lze dokoupit bojovnicím sexy oblečky v souhrnné ceně přesahující 600 euro (asi 15 000 korun), což z něj dělá jednu z nejdražších her na Steamu vůbec.

Erotika k Dead or Alive patří, jak nedávno ukázala například hra pro virtuální realitu Dead or Alive Xtreme Sense, ve které si ke zpoceným sportovkyním můžete i čichat (psali jsme tady), nebo mobilní hra Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, ve které lze virtuální dívky tahat za kalhotky či jim rozepínat podprsenky.