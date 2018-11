Deset mrtvých značek ze stáje EA. Kterou by měla firma oživit?

1. Dead Space

Dead Space

Série Dead Space právem platí za jednu z nejlepších novodobých značek v historii firmy. První dva díly vesmírného horroru s originálními herními prvky bývají označovány jako jedny z nejlepších survival horrorů všech dob. Nicméně klíčové osobnosti stojícími za jejich vývojem odešly do Activisionu dělat Call of Duty a dnes už neexistující studio Visceral Games dostalo za úkol udělat trojku akčnější a s důrazem na kooperaci, aby se hráči tolik nebáli. Ani takové pojetí však prodeje hry nedokázalo nakopnout. Značka je proto dnes v podstatě mrtvá.

Pravděpodobnost vzkříšení: 30%

2. Crysis

Crysis 3

Série Crysis tradičně platila za technologický benchmark počítačových her a její první díl rozjeli na uspokojivé detaily v době vydání jen elitáři s nabušenými stroji. Crysis 2 a Crysis 3 byly pokusem jít s dobou a vyšly současně na PC i konzole. Série se však nikdy nedokázala prosadit na poli online hraní, což jí společně s vleklými finančními a soudními problémy studia Crytek zlomilo vaz. Je s podivem, že zrovna značka Crysis nikdy nebyla remasterovaná pro aktuální konzolovou generaci.

Pravděpodobnost vzkříšení: 20%

3. Burnout

Burnout Paradise

Jedny z nejlepších arkádových závodů všech dob padly za oběť upřednostnění série Need for Speed a zaúkolování studia Criterion Games pomocnými pracemi při vývoji Battlefieldů a Battleforntů. Burnout byl pověstný pro svůj poněkud zneklidňující důraz na efektní bouračky a šílenou rychlost. Nicméně openworldový Burnout Paradise se letos dočkal nečekaného remasteru. Těm obecně v EA moc nefandí, takže by to mohlo signalizovat sondování zájmu publika. Mohl by Burnout nahradit tápající Need for Speed?

Pravděpodobnost vzkříšení: 60%

4. Command & Conquer

Command and Conquer 4

Je pravda, že návrat značky C&C byl oznámen na letošní E3, za představenou mobilní hru však fanoušci EA moc nepoděkovali. Firma se nedávno nechala slyšet, že zpětnou vazbu bere na vědomí a naznačila, že by se mohlo chystat ještě něco dalšího. Jakkoliv by se nabízelo oživení řady C&C Generals, takové pokusy tu už jednou byly a EA zamýšlený projekt nakonec zrušila. Pořád tu však máme války o Tiberium i klasiku Red Alert. Je ovšem otázka, zda máme čekat novou hru, remake, nebo remaster. A nebylo by lepší oživit starou Dunu, která bude v souvislosti s připravovaným filmem zase v kurzu?

Pravděpodobnost vzkříšení: 80%

5. Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic

EA je na poli videoher výhradním vlastníkem licence na tituly ze světa Hvězdných válek. Kromě toho má firma pod svými křídly i studio Bioware, které je za první KOTOR přímo zodpovědné. Místo Hvězdných válek se však tvůrci soustředí na onlinovku Anthem, s níž chtějí demonstrovat svou vizi RPG budoucnosti, v němž se hráč nikdy necítí sám a má nekonečnou zásobu lootu a generovaných úkolů. Bohužel velká vydavatelství jako EA v dnešní době děsí představa, že hráči jejich hru jednoho smutného dne dohrají a odloží. Jestli KOTOR 3 vůbec někdy uvidíme, je velká neznámá. Z her uvedených na tomto seznamu by měl dnes asi největší zisky, pokud by byl ovšem kvalitní.

Pravděpodobnost vzkříšení: 50%

6. SSX

SSX

Zimním sportům současný herní trh příliš nepřeje a zánik oblíbené série SSX je toho důkazem. Snowboardingové dovádění s důrazem na provádění triků a rychlou jízdu patřilo na začátku století ke klasikám, které znali především majitelé konzole PlayStation 2. Žánr se před dvěma lety pokoušel oživit Ubisoft se svojí adrenalinovou jízdou Steep, bohužel výsledek nestál za moc. Není tedy moc divu, že to EA pravděpodobně v dohledné době pokoušet nebude. Bylo by však zajímavé, co by se značkou udělali takoví tvůrci Burnoutu.

Pravděpodobnost vzkříšení: 30%

7. Ultima

Ultima Online

Málokdo si dnes vzpomene, že i značka Ultima od Richarda Garriotta spadá do vlastnictví Electronic Arts. Již dlouhou řadu let se však kolem ní nic zásadního neděje, snad jen kromě toho, že její dědictví inspiruje další a další projekty. Ultima IX z roku 1999 byla finanční propadák a se zavřením studia Origin System zrušila EA také pokračování multiplayerové legendy Ultima Online. Představa, že by dnešní EA dala zelenou hře o prozkoumávání dungeonů, je asi stejně tak reálná, jako že Ubisoft už nikdy nevytvoří žádnou hru v otevřeném světě. Pro novou generaci hráčů je navíc už Ultima zcela neznámou značkou.

Pravděpodobnost vzkříšení: 5%

8. Wing Commander

Wing Commander

Klasika Wing Commander byla druhou velkou značkou od Origin Systems, která zmizela v propadlišti dějin. Její stvořitel, megaloman Chris Roberts, a jeho nově zformovaný tým již řadu let pracuje na duchovním nástupci WC série (boží zkratka) s názvem Star Citizen. Vleklý vývoj mimořádně ambiciózního titulu financuje nezávislé studio s pomocí rekordního komunitního financování. I pokud by Star Citizen v dohledné době vyšel a byl úspěšný, není vzkříšení Wing Commanderu bohužel příliš pravděpodobné. Hra by se Robertsovu dílu musela vyrovnat a náklady na vývoj včetně angažování slavných herců by tradičně opatrnou EA přišly hodně draho.

Pravděpodobnost vzkříšení: 5%

9. Populous

Populous

Hry od stratégů ze studia Bullfrog má v paměti zafixována ta generace PC hráčů, která si svůj koníček hýčkala už v devadesátých letech. Pod křídly EA tehdy vyšla i klasika Populous: Beginning. Netradiční božskou strategii připravil zkušený tým po odchodu Petera Molyneauxe, na kvalitě jí to ovšem nikterak neubralo. Oživení značky se zdá v dnešní době téměř vyloučené, to jsme si na druhou stranu do nedávné doby mohli myslet i o comebacku značky The Settlers náležící Ubisoftu. Třeba se v EA inspirují.

Pravděpodobnost vzkříšení: 10%

10. Dungeon Keeper

Dungeon Keeper

Další klasika od Bullfrogů jménem Dungeon Keeper se sice už návratu dočkala, ale podobně jako v případě série C&C fanoušky moc nepotěšila. Jednalo se totiž o mimořádně příšerný free2play titul určený pro mobilní zařízení, jehož hlavním úkolem bylo nekompromisní vyluxování hráčských peněženek. Podobně jako ostatní hry od Bullfrogů Dungeon Keeper vynikal humorem, hravostí, nadsázkou i originalitou. V roli pána dungeonu bylo vaším úkolem nenechavým hrdinům zpřerážet všechny kosti v těle, což bylo v porovnání s rutinní záchanou světa příjemné zpestření. Bohužel i zde je pravděpodobnost důstojného návratu mizivá.

Pravděpodobnost vzkříšení: 5%