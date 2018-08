Desperados III: vrací se strategie, v níž vás vždy přečíslí

Desperados je taktická real-time strategie zasazená do kulis Divokého západu. Ceněný první díl vyšel v roce 2001 a bez skrupulí vykradl koncept tehdy populárních Commandos (které se mají také vrátit). Dvojka z roku 2006 už tak dobrá nebyla.

Desperados 3

Právě oznámený třetí díl by tak celkem logicky rád navázal na úspěch jedničky. Ostatně německé studio Mimimi se na něj přímo odkazuje (na svém kontě mají Shadow Tactics: Blades of the Shogun).

Chopíme se ovládání až pěti banditů s různými schopnostmi. Každá mise by měla nabídnout více řešení, ale i cest, což je u tohoto typu her samozřejmost. Důležité ovšem není jen naplánování postupu, ale hlavně realizace, která je závislá na přesném načasování všech akcí.

Co se prostředí týče, těšit se máme na menší příhraniční městečka, pouštní kaňony, bažiny v Mississippi, ale i rozlehlá moderní města, a to ve dne i v noci. Počítá se s několika stupni obtížnosti a různými výzvami pro ty, kteří hru úspěšně dokončí.

Vydání je plánováno až na příští rok, a to na PC, PlayStation 4 a Xbox One.