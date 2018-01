Další skandál pro studio Quantic Dream. Prý zavírá oči před sexismem

David Cage a jeho studio Quantic Dream jsou proslaveni především díky interaktivním filmům jako Heavy Rain nebo Beyond: Two Souls. Aktuálně pracují na hře Detroit: Become Human, která už na sebe dokázala nechtěně upozornit tím, že podle některých lidí sprostě vydělává na násilí na dětech (psali jsme tady).

Negativní reklama je také reklama, ale Detroit už provází skandálů až příliš. A to ještě ani nevyšel.

Nyní se studio musí vypořádat s dalším obviněním. Ve francouzských novinách Le Monde vyšel článek, podle kterého panují uvnitř studia sexistické poměry. Vedení týmu o tom prý dlouhodobě ví, ale situaci nijak neřeší. Dokládá to prý soubor více než 600 Photoshopem upravených fotografií, v nichž jsou někteří členové týmu znázorněni v sexuálních pozicích, doplněných o homofobní a sexistické urážky. Na některých jsou zpodobněni i jako nacisté. Minimálně část těchto fotografií prý kolovala interní elektronickou poštou a dostala se i do rukou vedení. To se však brání tím, že tyto fotografie byly jen zábavné a neškodné.

David Cage už pracoval s herečkou bojovnicí za práva LGBT komunity Ellen Page i protirasistickým aktivistou Jessem Williamsem.

Sám David Cage nemá v herním průmyslu úplně tu nejlepší reputaci a bývá často označován jako autoritářský diktátor, který neposlouchá cizí názory. Pravdou také je, že 83 % ze 180 zaměstnanců studia jsou muži. Jenže v době, kdy světu vládne #MeToo a podobné kauzy se množí jako houby po dešti, je obzvláště nutné každý případ pečlivě vyšetřit a ctít presumpci nevinny, než se někdo skutečně obviní.

Quantc Dream ústy svého druhého ředitele Guillauma de Fondaumiéra celou záležitost na Twitteru kategoricky popřel.