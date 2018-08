Diablo 3 vyjde letos na Switch, stát bude 59,99 dolaru

Informace pochází od magazínu Forbes, který na svých stránkách omylem zveřejnil článek ještě před oficiálním oznámením Blizzardu. Článek byl vzápětí smazán, informace o portu už však kolují po síti (via Reddit).

Switchová verze se jmenuje Eternal Collection a zahrnuje datadisk Reaper of Souls, přídavek Rise of the Necromancer, který do hry přidal postavu nekromanta, a všechen dosud vydaný obsah.

Ve hře se dále objeví následující Nintendo exkluzivní in-game předměty: kosmetický set brnění Legend of Ganondorf, rámeček Tri-Force, Chicken pet a křídla Echoes of the Mask.

Diablo 3 plně využije možností Switche, na jedné konzoli si budou moci zahrát až čtyři lidé naráz. Lokálně po síti (bez připojení k internetu) půjde hrát až se čtyřmi konzolemi. A počítá se samozřejmě i s hraním online.

Na šest let starý port je ovšem vysoká cena. Eternal Collection vyjde ještě letos a prodávat se bude za 59,99 dolaru.

Blizzard před týdnem prozradil, že pracuje na několika projektech s Diablem a více ukáže koncem roku. Doufejme tedy, že na Blizzconu v listopadu se ještě dočkáme ve spojitosti s Diablem nějakého zajímavého oznámení.