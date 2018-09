Netflix možná připravuje animovaný seriál podle Diabla

Neděláme to často, ale tentokrát si dovolíme zabrousit do vod spekulací a nepotvrzených informací. Na twitterovém účtu scenáristy Andrewa Cosbyho (například chystaný restart filmové série Hellboy) se krátce objevila informace, že bude spolupracovat na animovaném seriálu Diablo, který bude produkovat Netflix. Tweet byl následně smazán, ale džin byl vypuštěn z lahve a mnoho fanoušků už bere věc za danou. Ono by to totiž po všech stránkách dávalo smysl.



Animovaná forma se Netflixu v Castlevanii náramně osvědčila.

Blizzard nedávno slíbil, že se fanoušci Diabla mohou brzy těšit na zajímavé novinky (viz náš článek) a rozhodně nezůstane jen u nedávno oznámeného portu pro konzoli Nintendo Switch. Netflix už díky vynikající Castlevanii ukázal, že animovaná podoba herním hororům na atmosféře nic neubírá, ostatně brzy se dočkáme druhé sezony. Proč tedy úspěch nezopakovat i s Diablem?

Každopádně pokud se něco takového skutečně chystá, nejspíše to bude oznámeno na počátku listopadu na festivalu Blizzcon. Nezbývá než si tedy ještě chvíli počkat.