Do PlayerUnknown's Battlegrounds míří achievementy a emotikony

Chystaný březnový update do hry PlayerUnknown’s Battlegrounds (naše recenze) přinese spoustu vylepšení uživatelského rozhraní. Nově si budete moci dělat seznam hráčů, s kterými se vám dobře hrálo, abyste se s nimi příště mohli snadno spojit. Komunikovat s nimi budete moci i nonverbálně pomocí dvanácti nových emotikonů. A abyste se měli zase o co snažit, přibylo do hry i 37 achievementů. Na přehled všech novinek se podívejte tady.

