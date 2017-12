RECENZE: PlayerUnknown's Battlegrounds je nejdůležitější hra roku 2017

Prásk! A je to tady. Soudný den nastává. Tak kdysi začínala dnes již klasická Mamoulianova recenze na ještě klasičtější střílečku, která se prodrala na naše monitory se stejnou vervou jako kakodémoni z pekla na povrch Marsu. Nyní na naše obrazovky útočí finální verze hry, která má potenciál zapsat se do dějin stejně výrazně a trvale jako zmiňovaný počin od ID Softu.

Co si budeme povídat, po grafické stránce PUBG žádný veliký zázrak není.

Jak se doba změnila. Zatímco Doom šokoval technickým pokrokem, v PUBG je technická inovace spíše záporná. Jak jinak popsat hru s grafikou, která je po umělecké stránce maximálně průměrná, vypadá a běží hůř než čtyři roky staré GTA V, nefunguje v ní ani přiřazení kláves s českými znaky a dlouho si vystačila jen s jedinou mapou.

Autoři totiž šli s dobou a správně vycítili, že technická kvalita už možná není u výlučně multiplayerové hry, kde je maximálně důležitý kontakt s komunitou, tak zásadní. V tom totiž tkví genialita tohoto díla především. A tak se výtvory otce myšlenky a progresivního moddera Brendana Greena staly miláčkem publika streamovací komunity služby Twitch, která mu zajistila masivní propagaci de facto bez jediného utraceného haléře. Jinak by na 20 milionů prodaných kopií nemohl ani pomýšlet a nejspíš by zůstalo jen u obskurních modifikací série Arma. Jako vždy se ale sešlo víc faktorů, které celku daly víc než jen součet jednotlivých částí.

PUBG až donedávna obsahovala jednu jedinou mapu. Přesto dokázala udržet hráče na stovky hodin.

Sláva a kapitál z předchozí práce na DayZ, oprášení a vylepšení Last Man Standing, který se nikdy předtím pořádně neuchytil, a růst popularity sledování videostreamů talentovaných hráčů. Právě poslední zmiňovaný aspekt je na tom všem asi nejzajímavější. Vznikla celá nová kasta hráčů, ze kterých se staly celebrity a baví davy diváků svým individualizmem. Individualizmus je možná slabé slovo v případě streamera s přezdívkou DrDisrespect, který v PUBG budí úsměv svojí rolí hráče s přehnaným sebevědomím, vystřelovacím hřebínkem upravujícím svůj knír v levé ruce a myší v pravé ruce, kterou rozdává jeden headshot za druhým. Není nouze o okamžiky typu „ahoj mami, jsem v televizi“, když je náhodný průměrný pařan spárován do týmu s 6,4 stopy vysokou „legendou“.

Jak vlastně probíhá mé typické kolo v PUBG?

Procházím místnosti domu a hledám užitečné zásoby jako vždycky. Najednou slyším zvuk motoru, který se blíží. Už je tak blízko, že musí projíždět kolem domu, kde jsem. Najednou zakvičí brzdy. Tohle auto neprojelo kolem jako všechna ostatní. Okamžitě jsem ztuhl a přikrčil se. Nesmím udělat ani krok, abych se neprozradil dupnutím na podlahu. Z auta vystoupil člověk a zvuk bot dupajících po štěrku rotuje kolem domu. Hledá známky toho, jestli uvnitř někdo je. Jestli někoho uvidí oknem. Přepínám na brokovnici a modlím se, aby neslyšel ten zvuk. Otáčím se a mířím zbraň na bílé vchodové dveře. Boty se trochu vzdálí, na chvíli zastaví, pak zase pokračují.

Streamer DrDisrespect se stal díky Twitchi a PUBG internetovou celebritou.

Teď se zastavil u vchodu! Dveře se mi vypalují do sítnice. Nesmím ani mrknout. Akce může přijít každou vteřinou. Doufám, že moment překvapení je na mojí straně. Musí být, jinak jsem už teď mrtvý. Dveře se otevřely do místnosti. Instinktivně pálím do dveřního otvoru. Jedna rána mu bude stačit. Broky prosvištěly a zaryly se do kopečku venku. Problém je, že ve dveřích nikdo nebyl. Připadám si jako největší blbec pod sluncem. Něco tušil a dveře otevřel z úhlu. Tak jako každý hráč, který trochu za něco stojí. Než jsem pumpovací brokovnici přebil, tak se mihl ve dveřích a elegantně mě sejmul olovem z AKčka.

Tak by se dala popsat typická epizodka z PUBG. Často to končí dobře, někdy ne. Neměnnou konstantou je ovšem napětí, které je intenzivní. Je generované tím, že do jedné hry obvykle investujete tak 10 minut, než přijde první střet. To, že si s protihráčem vlastně zahrajete o tuto délku vašeho života stačí na to, aby se ten pocit strachu vytvořil. Spolehlivě to kompenzuje repetitivnost, která v PUBG bezesporu je.

Jednou z největších novinek plné verze je tzv. Death Cam.

Jedna z největších inovací, kterou žánr battle royale přinesl, je variabilita herních stylů. Pryč jsou doby, kdy hráči, kterým chybí nadání na tzv. „aim“, končili hluboko v poli poražených. Nyní je možné se bez potíží umístit v top 10 bez jediného výstřelu. Camping je nově „in“ a co je ještě lepší, nikomu to nevadí, protože zmenšující se herní plocha stejně nakonec všechny vyžene do plenéru. Talentovaní hráči samozřejmě nic takového nemají zapotřebí a vyrážejí na lov hned, jak seberou brnění, helmu a zbraň. O zbraních nemá cenu příliš psát – najdete zde osvědčený recept fungující v každé střílečce. Pistole, brokovnice, SMG, útočné pušky, odstřelovací pušky. Snad jedině pánvička je poměrně unikátní a pro PUBG ikonický předmět. Její neprůstřelnost dává vzniknout mnoha humorným situacím.

Úsloví „Winner winner chicken dinner“ díky PUBG doslova zlidovělo.

A co vlastně přináší plná verze hry oproti Early Access verzi? Především jednu novou mapu. Pouštní prostředí se trochu více přibližuje řeckým mapám z Army 3. Na své si přijdou šťastní majitelé opakovacích pušek určených pro větší vzdálenosti. Na mnoha místech je vidět opravdu daleko a stromů je mnohem méně. Cíl už vám tak většinou nezmizí za nejbližší překážkou během dvou až tří sekund. Pocitově se výkon renderingu grafiky o něco zlepšil, ale pořád to není žádná sláva. Velmi pozitivně hodnotím přidání tzv. Death Cam, která osvětlí řadu (vašich) záhadných úmrtí. S tím souvisí i přidání systému replayů celých zápasů. Zvídavější hráči se tak dozví každý detail z odehraného zápasu. Je fascinující sledovat, kolikrát jste o vlásek unikli smrti, aniž jste o tom ve hře měli nejmenší tušení.

Mezi další menší vylepšení patří možnost přelézat menší překážky (vaulting) či podržet v ruce odjištěný granát (grenade cooking). Ve hře i nadále zůstávají poněkud zvláštní herní mechanismy, které mají minimální vliv na gameplay. Neškodné dělostřelecké baráže jsou dobré snad jen ke krytí zvuku kroků, sebratelné oblečení neposkytne žádné bonusy a kanystry benzinu také nikdy nepoužijete, protože palivo ve vozidlech ubývá velmi pomalu.

PUBG je i o dlouhých okamžicích čekání, kdy se zdánlivě nic neděje.

Nelze pominout další trend, který všímaví hráči jistě zaregistrovali již dávno. Vznikne modifikace v Armě, má masivní úspěch a následně vzniká samostatná verze, aby se oprostila od neútulného BI enginu. Nebyl by to takový problém, přepracovat detekci kolizí, opravit nahlížení do místností skrz zdi a udělat přívětivější inventář (a opravit neuvěřitelnou chybu mizejících zásobníků při výměně zbraní). Tiketů v bug trackeru BI jsou na to mraky. Všechny ovšem byly klasifikovány jako non-issue, not important apod. Developeři v BI dobrovolně zahodili možnost udělat ze své hry legendu a spokojili se jen s tím, že Arma je pouhým inkubátorem nových dobrých her. Ještě před několika měsíci byl Battle Royale mód v Armě velmi populární a běžel na desítkách serverů. To se změnilo a teď už je na hranici klinické smrti. Přitom je v určitých aspektech (zejména statistiky) lepší než PUBG.

Nedílnou součástí zážitku z PUBG jsou i různorodá vozidla.

Co říci závěrem? Je pozitivní, že se PUBG podařilo pod zástavou Battle Royale módu spojit šiky hráčů, kteří jistě po demisi titánů typu Quake 3 a Unreal Tournament hledali vyzyvatele pro jediného přeživšího krále kompetitivního FPS hraní - Counter Strike. Koho by bavilo do nekonečna omílat de_dust? Doufejme, že komunita PUBG v nejbližší budoucnosti nezavrhne. Zatím není jistého nic. Recenze na Steamu se již propadly do kategorie Mixed.

Úplně na závěr vzkaz ředitelům nejmenovaných velkých herních korporací: počkejte s polykáním žiletek a sjížděním po struhadlech do bazénů s jódem. Zkuste víc naslouchat komunitě a možná na tom také vyděláte podobně jako Bluehole Games.