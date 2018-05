Druhá epizoda adventury The Counsil vyjde 15. května

Historická adventura The Counsil se zatím prezentuje jako nápaditá konkurence interaktivním seriálům od Telltale. Po první epizodě je příběh zajímavě rozehraný, avšak v tuto chvíli ještě nad jednoznačným doporučením váháme. O něco chytřejší budeme po 15. květnu, kdy vychází druhý díl nazvaný Hide and Seek a to na všechny platformy, tedy PC, X1 a PS4.