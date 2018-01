Deset nejočekávanějších adventur roku 2018

1. Detroit: Become Human

Kdy: první pololetí 2018

Na čem: PlayStation 4

Kolem chystané hry Davida Cage se poslední dobou množí spousta kontroverze, ať už se do ní pustili ochránci dětí (psali jsme tady) nebo na veřejnost prosákly detaily o pracovních poměrech v týmu. To však nic nemění na tom, že je tohle ta suverénně nejočekávanější adventura posledních let. Tedy interaktivní film, abychom byli přesnější. David Cage už několikrát ukázal, že dokáže vykreslit skvělé emocionální scény, ale občas má potíže udržet celý scénář pohromadě. Tak snad to tentokrát vyjde, fantastický trailer vzbuzuje mnoho nadějí.

2. Walking Dead: The Final Season a Wolf Among Us 2

Kdy: v průběhu roku 2018

Na čem: zřejmě na všechny platformy dneška, včetně těch mobilních

Po letech ždímání osvědčeného obchodního modelu to konečně vypadá, že se v Telltale pustí i do nějakých opravdových změn. Propustili 90 zaměstnanců a místo kvantity se prý budou soustředit na kvalitu (psali jsme tady). Mělo by se to týkat už prvních dvou pokračování zavedených značek. Čtvrtá sezóna Walking Dead má být podle všeho tou poslední a uzavře příběh oblíbené Clementine. Ještě nadějněji pak vypadá Wolf Among Us 2, který nemá tak velikou fanouškovskou základnu, takže by se autoři mohli pustit i do odvážnějších experimentů.

3. Chuchel

Kdy: první čtvrtletí 2018

Na čem: PC

Na produkci české firmy Amanita Design je dlouhodobě spoleh. Za vznikajícím Chuchlem tentokrát nestojí tvář studia Jakub Dvorský, ale výtvarník Jaromír Plachý, který se podílel už na Machinariu i Botanicule. Chuchel má daleko více sázet na humor, jak ukazuje třeba jeho vychytaný Instagramový profil. Neforemný hlavní hrdina je dle slov autorů příjemný jako řvoucí dítě a inteligentní jako brambora, díky pestré paletě vtipných animací vám však přiroste k srdci.

4. Call of Cthulhu

Kdy: 2018

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Call of Cthulhu (naše preview) už mělo vyjít vloni, ale poté bylo z neznámých důvodů odloženo. Nepůjde o čistou adventuru, spíše o akční RPG zaměřené na plížení. Dojde však i na detektivní vyšetřování a spoustu rozhovorů.

V roli válečného veterána a nyní soukromého očka Edwarda Pierce se vypravíte na ostrov Darkwater vyšetřit záhadnou smrt talentované umělkyně. Průchod hrou má být částečně nelineární a umožnit co nejvíce voleb, které ovlivní vyznění celého příběhu. Kromě starosti o fyzické zdraví se budete muset zabývat i hladinou příčetnosti. Hra se totiž pokusí simulovat i psychický stav a pokud si nedáte pozor, budete mít halucinace nebo třeba omdlíte.

5. The Station

Kdy: 20. února

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Neovladatelná vesmírná loď, záhadné zmizení posádky a tajemní mimozemšťané jsou základními premisami příběhu chystané adventury The Station. Nejde si nevzpomenout na slavný Mission Critical, ale The Station má daleko více sázet na atmosféru než na obtížné logické hádanky. Autoři slibují unikátní uživatelský interface, který ukáže, jak by mohla vypadat budoucnost augmentované reality.

6. A Way Out

Kdy: 23. března

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Na spolupráci dvou hráčů postavená A Way Out (naše preview) je jedním z černých koňů letošního roku. Asi by ji šlo zařadit i mezi akce, ale díky kreativitě, kterou budete muset napnout při hledání způsobů postupu, se snad neztratí ani mezi adventurami. Za hrou stojí Josef Fares, autor hitu Brothers: A Tale of Two Sons a její oznámení byl jeden z nejlepších momentů loňské E3. Příběh dvou zcela rozdílných charakterů, kteří musí spojit svoje síly, aby unikli z ostře hlídaného vězení, si vychutnáte jen ve dvou. A to nejlépe z jednoho gauče díky rozdělené obrazovce.

7. Pathologic 2

Kdy: 2018

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Ruský Pathologic z roku 2005 je jednou z nejdivnějších her, jaké kdy spatřily světlo světa. Navzdory své podivné hratelnosti, brutální obtížnosti a otřesnému anglickému překladu si vydobyl u části publika kultovní status. Magazín Rock, Paper, Shotgun jej dokonce vyhlásil jakožto „nejlepší hru, kterou nikdo nehrál.“ Na letošní rok oznámen druhý díl není vlastně přímým pokračováním, ale spíše úplným remakem. Jde o zvláštní kombinaci survival her, RPG a adventur v unikátním, nakažlivou chorobou stiženém městě. Tohle bude záležitost pro fajnšmekry.

8. Kentucky Route Zero

Kdy: 2018

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo SWITCH

A když už jsme u těch divných her nesmíme zapomenout ani na Kentucky Route Zero, která se po pěti letech konečně dočká své poslední epizody. Minimalistická adventura je inspirována dílem Gabriela Márqueze a Davida Lynche, takže nikdo vlastně pořádně neví o co v ní vůbec jde. Což nemění nic na tom, že tohle bizarní dobrodružství řidiče náklaďáku, který se ztratil kdesi v Kentucky, je fascinujícím zážitkem.

9. The Counsil

Kdy: únor 2018

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Her zabývajících se politickou situací v 18. století mnoho nevychází. Originální zasazení však není to jediné, čím chce tahle zajímavě vypadající adventura zapůsobit. Autoři lákají především na veliké množství důležitých voleb, které ovlivní tok příběhu a také na řadu historických osobností. Potkáte se tu například s Napoleonem nebo prvním prezidentem Spojených států Georgem Washingtonem. Na místo chladné oceli a střelného prachu zde budou vašimi zbraněmi intriky, lži a zrada. První epizoda celkem pětidílného příběhu se vychází již v únoru.

10. Trüberbrook

Kdy: 2018

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

A na závěr něco pro konzervativnější fanoušky point’n’click adventur. Nádherně vypadající Trüberbrook se odehrává na Německém venkově v době studené války, kam odjel americký student Hans Tannhauser trávit prázdniny. Postupně přichází na to, že vše kolem něj je jen fasáda, pod níž probíhá něco nekalého. Autoři se atmosférou inspirovali v seriálech Twin Peaks, Akta X a Stranger Things, výsledkem je pak unikátní styl, který mixuje německý folklór a sci-fi. Hra uspěla na Kickstarteru, otázkou však zůstává, jestli ji autoři stihnout vydat ještě letos.