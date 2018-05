První dojmy: České Factorio ještě není hotové a už dobývá svět

Poslední rok je pro české hry mimořádně úspěšný. Kingdom Come: Deliverance, Chuchel nebo Attentat 1942 se dokázaly prosadit celosvětově, ještě letos je nejspíše doplní i originální Factorio.

Na něm se sice stále pracuje, díky systému předběžného přístupu však podařilo prodat už více než milion kopií. Nedávno hra dostala další výrazný update. Je tedy na čase se konečně podrobněji podívat, co vlastně v pražském studiu Wube Software kutí.

Mašina na mašiny

Zjednodušeně řečeno je Factorio akční strategie o výstavbě plně automatizované továrny na výrobu. Počáteční minuty kampaně jsou přehlídkou frustrace. S kosmonautem, kterého ovládáte klasicky WSAD + myš, musíte nejprve manuálně nashromáždit základní materiály pro stavbu strojů. Natěžit patřičné množství kovu vám přitom zabere několik dlouhých minut.



Teprve po nějakých patnácti minutách budete mít konečně postavené vše, co potřebujete. Chápu, proč tomu tak je. Tvůrcům šlo jistě o to, abyste cítili tu správnou radost a úlevu, když konečně začnou stroje pracovat za vás. Úvod do hry je i přesto vskutku tristní.

Zápletka není nijak originální. Jste kosmonaut, který ztroskotal na cizí planetě. Po pokusu o kontaktování zbytku členů posádky zjišťujete, že jste z expedice zůstali sami. Jedinou možností na záchranu je vyzkoumat pokročilé technologie a obnovovat polorozbořené základny vašich pravděpodobně zesnulých kolegů. O příběhu však Factorio není, jde spíš o to ve vás zburcovat co největší míru kreativity.

Konečně máte suroviny potřebné na postavení prvního důlního stroje, zatím běží jen na uhlí a musíte tedy manuálně házet jednu briketu za druhou. S pocitem satisfakce koukáte, jak se bez vynaloženého úsilí kupí železná ruda. Tu poté v peci přetavíte na železné pláty, které zpracujete na ocel a na konci továrny vyjede zbrusu nová lokomotiva. Kdo znáte hrátky s redstone v Minecraftu nebo modifikaci Industrialcraft, budete ve svém živlu.

Factorio

Hraní kampaně je na Factorio to nejzábavnější a postupně vám osvětlí základní i pokročilé taje hry. Nabízí toho opravdu hodně a je možné, že byste na něco sami nepřišli.

Hra má na můj vkus dost nepřívětivé ovládání. Při hraní jsem si připadal, jako bych pracoval ve Photoshopu. Je totiž nutné neustále používat klávesové zkratky – do některých menu se přes interface nedostanete. Zmatené ovládání nebo krkolomná práce s inventáři vám hru po celou dobu komplikují. Stálo by za to hru uživatelsky zpříjemnit. Rozhraní by ostatně prospěl i grafický lifting, ať už se bavíme o vzhledu nebo funkčnosti. Nejvíce je to paradoxně vidět už v nastavení, které by si samo o sobě zasloužilo tutorial.

Mise v kampani jsou různorodé. Ano, vždy stavíte továrny, ale každý úkol vyžaduje něco jiného. Na začátku budete pracovat jen s méně vyspělými technologiemi, dopravními pásy, továrnami, které zvládnou kombinovat jen dvě složky. V pozdějších misích dojde i na těžbu ropy, která vám otevře další možnosti. Už nebudete pouze tahat přepravní pásy, ale i ropovody propojující ropné věže, rafinerie a chemičky do jednoho kolosu. Kampaň zatím není zcela hotová a obsahuje jen několik misí. I tak vám díky jejich časové náročnosti pár dní zabere.

Factorio

Pokud jste nabyli dojmu, že stačí postavit jen nějaký pás a továrnu a těšit se z toho, jak vše dokonale pracuje za vás, tak máte pravdu jen napůl. Ložiska se vyčerpávají, úkoly mění a stroje je čas od času vhodné vyměnit za lepší. Tak jako tak bude pořád co vylepšovat a předělávat. To za vás nikdo neudělá. Když vše nepromyslíte do detailu, pomyslná kolečka velmi rychle začnou skřípat, až se nakonec zaseknou úplně.

Autoři nepřipravili pouze kampaň a sandbox, ale i různé další variace. Z potenciálu Factorio se snaží dostat opravdu maximum. Už teď si můžete zahrát i různé výzvy či logickou hříčku nazvanou trefně Šílené pásy, kde je vaším úkolem propojit vždy dvě bedny stejného typu. Nebo obchodní výzvu,v níž vykupujete pozemky a hospodaříte s dostupnými financemi.

Neustálé nebezpečí

Bezejmenná planeta není bez života. Je obydlená agresivní hmyzí rasou. Představte si zergy ze Starcraftu zkřížené s arachnidy z Hvězdné pěchoty a máte jistou představu o jaké otravné a kousavé mrchy se jedná. Rády si smlsnou na vás i vašich v potu a slzách zbudovaných továrnách. Při prvních střetech si vystačíte s pouhou pistolí, ale to se brzo změní.

Factorio

Mírumilovné montážní haly, které dřív produkovaly neškodnou elektroniku, časem předěláte v továrny na smrt chrlící pro vaše potřeby střelivo, kulometné či laserové věže či dokonce obrněná vozítka. Hra je opravdu multižánrová a z budovatelské strategie občas přepne na akční hru.

Arzenál je bohatý. Kromě několika druhů střelných zbraní tu najdeme i obranné drony, různé typy věží nebo vozidla. To vám na efektivní obranu bude stačit. Ale říká se, že nejlepší obranou je útok, a tak je často tou nejlepší strategií ničit líhně hmyzáků. Byť se budete muset probojovat skrz desítky rozzuřených obránců. Pokud vás válčení s hmyzí rasou baví ze všeho nejvíc, můžete si zkusit i speciální scénář, kde jde hlavně o to odolávat vlnám nepřátel.

Zkoumej, abys přežil

Složkou každé mise je výzkum. Ten zde probíhá stejně jako vše ostatní, spojením různých komponent získáte odlišné vědecké balíčky. Ten úplně nejzákladnější dostanete snadno - mechanickou součástkou a mědí, stačí vám tedy jen slévárna a základní montovna.

Ale už druhý balíček vyžaduje jeden přepravní pás a mechanické rameno – tam už bude mezistupňů mnohem víc. Když už máte vše smontované, pošlete balíčky do laboratoří a výzkum může začít.

K výzkumu toho je víc než dost a zorientovat se v něm dá zabrat. Opět platí, že by chtělo zapracovat na přehlednosti. Autorům přirozeně systém dává smysl, ale hráč se v přemíře možností snadno ztratí.

Ukázkový předběžný přístup

Jen málokterá hra první den po vydání je tak odladěná jako Factorio, které si přitom stále hoví v předběžném přístupu. Pár bugů se sice najde, například potrubí občas nechce fungovat, ale na to je jednoduché řešení: rozebrat a postavit znovu. Jelikož je hra stále v aktivním vývoji, je to jen malá chyba na jinak téměř dokonalém mechanismu. Velice pěkná je i grafika, která ve mně probudila vzpomínky na neméně originální českou hru Original War. Pokud se vám stýská po RTSkách z 90. let, zde se vizuálně nabažíte. Potěší i česká lokalizace.

Považujete se za fanouška logických her a originálních strategií? Factorio vám nabízí stovky hodin kvalitní zábavy. I když je hra ještě v předběžném přístupu, směle vám ji doporučím už teď. Obsahu je dost a technicky je hra téměř bez kazu. Na vylepšování je však toho stále dost.

Autoři by hlavně měli zapracovat na ovládání, uživatelském rozhraní a celkově vše zpřehlednit, aby byla hra přístupnější širšímu publiku. Z toho, co zatím hra předvedla, se však o její budoucnost nebojím.