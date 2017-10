Kvůli konzolím jsme hru zjednodušili, tvrdí vývojář Falloutu: New Vegas

Minulý týden oslavila kultovní série Fallout krásných 20 let od svého vzniku. První díl ve své době působil jako zjevení a dodnes na něj většina fanoušků nedá dopustit.

Jediný správný Fallout je podle mnohých ten isometrický.

Ani ostatní díly nejsou špatné, ale přechodem do 3D hra ztratila podstatnou část svého kouzla. Jako ten jediný pravý Fallout ve třech rozměrech tak fanoušci vnímají odbočku bez pořadového čísla s názvem Fallout: New Vegas od veteránů z firmy Obsidian. Že ani její vývoj nebyl žádnou procházkou růžovým sadem připomněli autoři ve vzpomínkovém rozhovoru pro internetový magazín PCGamesN.

Celý tým měl na tvorbu hry pouhých 18 měsíců a i když použili už hotový engine z Fallout 3, museli se s ním nejprve naučit pracovat. Jejich největším strachem tak byla představa, že se lidi na hru podívají a řeknou si, že je to vlastně jen Fallout 3, jen ne tak dobrý. Nakonec to dopadlo přesně opačně a Fallout: New Vegas byl přijat daleko lépe, než originál od Bethesdy. Přesto dodnes autoři přemýšlejí o tom, že šlo mnoho věcí udělat lépe.

Hraní Falloutu na PC má i mnoho jiných výhod. například uživatelské mody.

Jeden z hlavních autorů hry Scott Everts se pustil na tenký led, když uznal, že by hra byla o dost jiná, kdyby vyšla pouze na PC. „Původně jsme měli spousty plánů - tady budou zásoby vody, támhle farmy a tuhle zase vládní centrum. Všechno jsme to měli promyšlené do detailů, jako třeba kudy se kam dostala voda.“ Tyhle detaily jsou důležité, i když si jich nakonec většina lidí ani nevšimne.

Podle svých slov mohli spoustu věcí dotáhnout mnohem dále, ale nakonec museli zjednodušovat. Důvod? Spousta vymyšlených věcí zpomalovala herní engine. Autoři proto mimo jiné museli rozdělit mapu do více menších zón, jinak by to prostě neběhalo.

Bohužel, to je realita tvorby moderních her. Vývojáři začínají projekt se stovkami nápadů v hlavě, ale pak z nich musejí pomalu slevovat, aby to vůbec fungovalo. Kdyby se nemuseli ohlížet na hardwarové kapacity hráčů a snažili se vytvořit maximum, asi by si hrstka fanoušků mohla vychutnat o něco lepší hru. Jenže zbytek by ostrouhal a vývojáři zkrachovali. Kompromisy jsou prostě nutné zlo.