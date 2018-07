RECENZE: Far Cry 5 na Marsu baví vtipem a nudí zbraněmi

Tentokrát se vžijeme do role pilota Nicka Rye, kterého kontaktuje gumák Hurk. Potřebuje s něčím píchnout. Nick zrovna jede v autě za rodinou, když v tom se objeví modrá světla a bác, jsme na Marsu. Situaci nám vysvětlí levitující hlava Hurka, jehož části těla jsou rozeseté po celé oblasti.

Zemi se chystá napadnout rasa pavoukovců a jedinou nadějí je naše dvojka hrdinů, kteří jim musí zatnout tipec ještě na Marsu. Cílem je posbírat všechny části Hurkova těla a restartovat terminály na mapě, které obnoví sílu umělé inteligence Anny.

Zatímco ve vietnamském dobrodružství Hours of Darkness (první přídavek) příběh záhy vyšuměl, v Lost on Mars bych ho označil za jeden z pilířů hry. Jednoduchý humor a spousta vtipných i trapných replik vás budou provázet od začátku do konce. Je to klasické béčko, které připomene bezelstné akčňáky z osmdesátek, včetně „naprosto neočekávaného“ twistu. Na druhou stranu, jestli vám kdykoliv dříve kecy Hurka lezly na nervy, Lost on Mars se raději vyhněte galaktickým obloukem.

Nuda na Marsu

Rozjezd vypadá celkem slibně. Pavoukovci se vynořují z písku a působí nebezpečně, přičemž slabé místo mají na zádech. Naštěstí brzy získáme obdobu jetpacku, k tomu si přičtěte menší gravitaci a výsledkem je hopsání, kdy po nepřátelích pálíte pěkně z výšky. Zbraně jsou energetické, nepotřebují náboje, jen chvilku klidu, aby vychladly. Zatím dobrý.

Bohužel celá zhruba pěti až šesti hodinová akce na Marsu se omezuje na restartování devatenácti terminálů a sebrání dvanácti kusů Hurkova těla. Terminály jsou například na vysílačích, na něž se musíte pomocí jetpacku vydrápat, či v továrnách, kde musíte během oprav systémů přežít nájezd nepřátel. Výjimkou je třeba hopsání mezi lasery.

Hraní zpestřují bitvy s královnami, které toho vydrží zatraceně hodně. A popravdě řečeno, moc zábavné to není. Šplhání na vysílače je nepříjemné déjà vu, zatímco ostatní prostory jsou, až na drobné výjimky v podobě observatoře či výzkumného centra, jako přes kopírák.

Ale ani to by mi nevadilo, kdyby vše bylo vynahrazeno pořádným zbraňovým arzenálem. A to se nestalo.

Zatímco příběh se odvázal, u zbraní zůstali tvůrci až nečekaně při zemi. Ano, je tu kousek, který promění slabé nepřátele v explodující krávy, ale vyloženě chybí nějaký ukrutný cloumák, s nímž by se hlouček arachnidů rozprskl do všech stran. Chyběl mi uspokojivý pocit ze střely, gunplay, chcete-li. Střílím sice z futuristické zbraně, ale dojem jsem měl v podstatě stejný, jako u zbraní známých ze základní hry.

Nemyslím si, že Lost on Mars je odfláknuté DLC, jenže bohužel to, co zní dobře na papíře, se tvůrcům nepodařilo zhmotnit ve hře. Je to podobné jako u vietnamského přídavku. Stačilo, aby tvůrci šli o trochu víc do hloubky, aby přidali ještě něco zajímavého. V Lost on Mars bych k tomu ještě přičetl nezajímavé zbraně. Autoři přitom měli volné ruce.