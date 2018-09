RECENZE: Rozšíření Forsaken radikálně změnilo Destiny 2

Před rokem, pár týdnů po vydání, sklízela Destiny 2 veskrze pozitivní recenze. Jenže snad více než u jiných se právě u Destiny ukázalo, jak ošemetné je recenzování dlouhodobé online hry po pár dnech nebo týdnech. Ačkoliv základní hra byla po všech stránkách kvalitní a úspěch sklízela zaslouženě, po prvním měsíci se začalo ukazovat, že její všeobecné zjednodušení způsobuje nedostatek „endgame“ obsahu a cílů pro zapálené hráče.

Celkový příklon k méně náročnému hraní rozmetal radost z triumfů v PvE aktivitách a snaha o rovnováhu vzala dech dříve nevypočitatelně divoké hře hráčů proti sobě v PvP aréně Crucible. Hráči postupně odešli ke konkurenci (Division, Warframe a další). Vývojáři se pokusili vrátit hru do správných kolejí soustavným patchováním a dvěma menšími, relativně kontroverzními přídavky, nicméně problémy byly příliš hluboké a reputace příliš poškozená. Naděje se tedy upírala k tradičně velkému meziročnímu datadisku, nazvanému Forsaken.

Podobně jako před třemi lety datadisk „Taken King“ vrátil život do skomírajícího prvního dílu Destiny, také Forsaken přichází se záplavou radikálních změn a bohatého obsahu, aby překopal pravidla a vystavěl základy pro novou, lepší Destiny 2. Největšími příslibem je opuštění myšlenky na „casual“ hru pro příležitostné hráče a nekompromisní objetí „hardcore“ zapálených hráčů, pro které je nyní ve hře mnohem větší a náročnější nabídka aktivit.

D2 se tak má změnit z příležitostné zábavy na nefalšovanou „hobby hru“, ke které se dá pořád vracet a je v ní pořád co dělat. Autoři slibují mnohem častější přídavky obsahu a samotný Forsaken je doslova nacpaný nesnadnými a všelijak skrytými výzvami, které dávají hráčům dost příležitostí k objevovaní a dobývání.

Výraznou změnou prošel také celkový tón příběhu. První díl Destiny si většina hráčů zamilovala díky tajemné atmosféře zdevastované sluneční soustavy a melancholicky zoufalé snaze lidí o její záchranu. Jenže druhý díl před rokem přinesl spíše hrdinský spektákl podobný filmům od Marvelu, plný humoru a neposkvrněné statečnosti. Forsaken vrací Destiny zpátky do temnějších zákoutí, na osobní i celkové úrovni.

Příběh začíná nelítnostnou vraždou jednoho z hlavních hrdinů rukou zrádce a zatímco se ostatní hrdinové dohadují, co s tím udělat, vaše postava vezme spravedlnost do vlastních rukou a vydá se ulovit zloducha na vlastní pěst, bez nároku na milost. Atmosféra připomíná spíše drsný western než film od Marvelu, podobně jako třeba film Logan změnil atmosféru příběhu o X-Menech.

Lov osmi Baronů, služebníků nepřítele, navíc znamená boj s osmi poměrně nápaditými bossy, disponujícími unikátní osobností i mechanismy. A potom se objeví mnohem větší nebezpečí v podobě dosud nevídaných sil a bytostí, vynořujících se z neprobádaných hlubin vesmíru. Kouzlo tajemna je zpátky. Druhá polovina Forsaken je doslova nabitá tajemnými a děsivými lokacemi i monstry, především v novém raidu. Vše je opět hlouběji vysvětleno a svázáno dohromady propracovanými příběhovými texty, které jsou konečně k dispozici přímo ve hře.

Kromě drsnějšího příběhu a fascinujícího nového světa plného neznámých nepřátel hra přináší celou záplavu změn po stránce mechanismů a hratelnosti samotné. Zbraně i brnění mají opět náhodné perky, takže hráč zvědavě studuje každý nový drop. Užitečnější doplňkové mody přidávají na síle a spolu s plejádou dalších úprav činí hráče silnějšími, díky čemuž je zábavnější akce v divočině i v arénách hráčů proti sobě. „Time to kill“ je konečně rychlý jako v první hře, „teamshooting“ již není jediná validní strategie a „hero moments“ jsou zpátky v plné síle. Mezi novými zbraněmi je snadné si zamilovat luky, které mají onu pověstnou mechanickou jiskru, jakou umí zbraním ve hře a jejich ovládání vnuknout jedině Bungie.

Vrcholem evoluce jsou nové „superschopnosti“ jednotlivých herních tříd. Čarodějové mají k dispozici buďto naprosto zásadní auru, poskytující všem hráčům v okolí masivní bonus do síly i odolnosti, nebo zničující paprsek (schopný vyřadit velké bossy jednou ranou) či smrtící teleport (obzvláště zákeřný ve hře hráčů proti sobě).

Titáni se mohou ohánět mnohem větším kladivem, proměnit se v naváděnou energetickou raketu s masivní explozí při dopadu nebo vyvolat bariéru, zesilující útoky pro všechny hráče na její správné straně. Lovci konečně dostali pořádné nože, mohou odrážet projektily rotující tyčí nebo házet vějíř nožů s účinností Nova bomby. Ačkoliv bych si upřímně přál spíše celkové překopání stromů schopností jako takových, nová „kouzla“ jsou solidní náhradou, především díky jejich užitečnosti a zábavnosti.

Málokde to oceníte více než ve zbrusu novém herním módu „Gambit“, který konečně spojil dohromady hru s týmem proti monstrům a lidským protivníkům zároveň. V tomto PvEvP režimu se dva týmy čtyř hráčů snaží pokosit arénu monster včetně bosse dříve, než se to povede té druhé čtveřici ve vedlejší aréně. Čas od času se přitom otevře portál pro jednoho mezi arénami, takže dochází k invazi, kdy se v obecné vřavě lidí a monster proplétá jeden hráč, snažící se napáchat co největší paseku v konkurenčním týmu.

Je to zábavné a je zde velký prostor pro taktizování, dělbu rolí a týmovou spolupráci. Na druhou stranu jsme pro nejbližší měsíce přišli o Trials režim a Faction rally, jelikož tyto módy procházejí přestavbou s ohledem na kritiku v prvním roce. Hra je jinak v solidním technickém stavu, až na pár drobných kiksů s novým systémem týdenních resetů a občasné zadýchání konzolí při masivní akci nebo matchmakingu.

Ale možná je to dobře, protože Forsaken je tak nabitý obsahem a aktivitami, že člověk stejně tak tak stíhá. Velkou roli v tom hraje mnohem delší cesta za maximální úrovní: na level 50 dosáhnete po pár hodinách, ale Light 600 tentokrát vypadá jako záležitost na měsíce, ne týdny (do velké míry bohužel také kvůli loterii náhodných dropů). S tím souvisí zbrusu nový koncept „endgame lokace“.

Dreaming City je rozlehlá plocha plná katedrál, jeskyní a dimenzionálních trhlin, kam získáte přístup až na konci příběhu. Zde se prohánějí nejsilnější monstra ve hře a hlavně se tu nachází nepřeberné množství všelijakých skrytých cest, pokladů a tajemství k odhalení. Lokace navíc průběžně mění tvář i obsah v závislosti na aktivitě hráčů. Například první dokončení raidu zde spustilo celou řadu nových událostí a herního obsahu.

Nový raid Last Wish je mimořádně rozlehlý, náročný, mysteriózní, děsivý a nádherný. A s finálním bossem, kterého považuji za nejlepší monstrum v historii hry. Dopad raidu na svět ve hře a celkový příběh přitom naznačuje, že se Bungie opravdu chystá mnohem poctivěji obejmout koncept „živoucího online světa“, ve kterém hlavní protagonisté příběhu mohou zemřít (takže hráč přijde o obchodníka ve městě a ostatní příběhové postavy změní své postoje) a z hlubin vesmíru se mohou vynořit monstra a síly, o jakých se nám dosud ani nesnilo.

Forsaken je vítanou změnou hratelnosti i celkového pojetí Destiny 2 k lepšímu skoro na všech frontách. Uvidíme, zda Bungie zvládne udržet tempo i v následujících měsících.