Herní hit Fortnite dorazil na Android. Na dotykové obrazovce je to bída

Fenomén Fortnite je pořádná dojná kráva na peníze. Za rok od vydání, kdy se primárně hrála na PC, PlayStation a Xboxu, vydělala svým tvůrcům přes 20 miliard korun. Hra je přitom ke stažení zdarma a pokud nechcete, nemusíte do ní investovat ani korunu. Všechny předměty za reálné peníze jsou totiž čistě kosmetického rázu. Honba za výdělky posunula nyní studio Epic Games na další stanici: mobilní systém Android.

Už několik měsíců je přitom hra dostupná na konkurenční systém iOS od Applu. Zde je jednak jednodušší hru optimalizovat vzhledem k relativně malému počtu zařízení, na kterých je možné Fortnite spustit, a také jsou majitelé zařízení s iOS známí tím, že zkrátka v aplikacích více utrácejí. Nyní se však dočkal i Android.

Nejprve mohli několik dní hrát exkluzivně majitelé prémiových telefonů Samsung při příležitosti představení modelu Note 9, teď už Epic Games uvolňují pozvánky do hry dalším telefonům jiných výrobců.

Na kterých androidech si Fortnite zahrajete? Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

OnePlus: 5 / 5T, 6

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Essential PH-1, Razer Phone, Nokia 8



Když už jsme začali výdělky za hru, je nutné zmínit, že nejde stáhnout klasicky z aplikačního obchodu Google Play, nýbrž se stahuje zcela samostatně ve formě instalačního balíčku. Epic Games má k tomu jednoduchý důvod: peníze. Google si totiž účtuje 30 procent z veškerých transakcí v aplikacích v obchodě Play. Vzhledem k tomu, že Fortnite vydělává právě na zakoupených předmětech ve hře, je to způsob, jak tuto daň obejít.



Nevýhodou takového jednání je samozřejmě zmatek a potenciální ohrožení zařízení uživatelů, kteří si mohou stáhnout falešné aplikace se skrytým škodlivým kódem. V první řadě tedy upozorňujeme, že cokoliv na Google Play, co se tváří jako Fortnite, je zcela jistě podvrh. V druhé řadě je také nutné se ujistit, že stahujete instalační balíček skutečně ze stránek Epic Games. Pro tvůrce mobilního malwaru je tato situace zkrátka hotová hostina.

Předpokládejme, že máte o mobilní Fortnite zájem a jste vlastníkem jednoho z výše uvedených zařízení. Jak se hra na mobilu vlastně hraje? Stručně a jednoduše, je to peklo. Věříme, že se najdou jedinci, kteří se s dotykovými gesty sžijí během chvíle a budou pány mobilní arény se stovkou hráčů, ale zbytku doporučujeme dvě varianty. Počkejte, až vývojáři přidají podporu připojení gamepadu, nebo zůstaňte u PC či konzole.

Tím ovšem nechceme říci, že by se vývojáři alespoň nesnažili. Jde v principu o přesnou kopii toho, co znáte z PC a konzolí. Přenáší se celý účet, všechny zakoupené předměty a postup v Battle Pass a samozřejmě i veškeré herní mechanismy, od kompletní mapy přes zbraně až po stavění zdí, ramp, pastí, zkrátka vše, co můžete vidět na jiných platformách. Můžete dokonce hrát i proti hráčům z jiných platforem, pokud máte zájem. Budete však v pořádné nevýhodě.

Všechny nabídky a herní menu jsou samozřejmě plně uzpůsobeny dotykovému ovládání, zde problém příliš není, byť se nám některá tlačítka zdají až příliš malá, a to i na modelu Samsung Galaxy Note 9 s velkým 6,4 palcovým displejem. Na řadu však přichází ovládání samotné hry přes dotykovou obrazovku a tady zkrátka končí veškerá zábava.

Po prvním spuštění máte na výběr ze tří režimů střelby: automatický, tedy že váš avatar zkrátka střílí sám, kdykoliv se někdo jiný objeví ve vašem hledáčku, či dva manuální pomocí stisknutí buď libovolné části obrazovky, nebo přímo příslušného tlačítka. Z hlediska pohodlnosti dává smysl nejvíce asi ten první, ovšem tak trochu ztrácíte vlastní volbu toho, kdy a kolik vystřelíte ran, což může být někdy otázka mezi životem a návratem do fronty na další souboj.

Běháte a rozhlížíte se klasicky pomocí virtuálních směrových tlačítek na obou stranách, skáčete a přepínáte zbraně také pomocí vlastních kláves, sbíráte předměty stisknutím další ikony, pak tu máte samozřejmě lištu s volbou aktuální zbraně, tlačítko pro krčení, otevření inventáře, přepínání na režim stavění, v levém rohu pak mapu a ukazatel životů, vpravo nahoře ještě indikátor surovin a tlačítko menu… to vše stěsnané malé obrazovce. Už chápete, kam tím míříme?

Úvaha nad hraním stříleček na dotykové obrazovce by vystačila na samostatný článek, ale ve zkratce prostě tvrdíme, že Fortnite Battle Royale není pro dotykový displej to pravé ořechové. Překlepy budou na denním pořádku. Rychlost reakcí na nepřítele, který vám odněkud shora spadne přímo za záda, bude v porovnání s hraním na jiné platformě zcela žalostná. A to ani nechceme začínat s režimem stavění, který je na PC takřka mistrovským řemeslem ústícím v rychle a precizně postavené pevnosti ze dřeva, cihel a železa, ale na mobilu jen jakýsi pokus o to, abyste si aspoň mohli (pomalu) vztyčit bariéru, za kterou se budete krýt.

Sem tam se povede porazit někoho, kdo po displeji šoupá prsty ještě pomaleji než vy, ale zábava to nebude. Jistě, vidíme ten potenciál v podobě možnosti hrát svou oblíbenou hru na vlakové zastávce, o přestávce ve školní lavici či doma v posteli (pokud máte stabilní připojení k internetu), ale prostě to není ono a vždy jsme při hraní měli pocit, že kdybychom měli v ruce myš či gamepad, třeba by ten poslední mač pro nás tak rychle neskončil.

Zmínili bychom také poměrně velký nešvar v podobě velmi častých aktualizací. Může se tak stát, že místo hraní během čekání na autobusové zastávce budete jen sledovat směsici nahrávacích obrazovek a postup stahování (pokud na to máte data či wi-fi poblíž). I na prémiových telefonech je často jedna i menší aktualizace otázkou i více než deseti minut.

Máme tak pocit, že vydáním Fortnitu na Android společně s neobvyklou distribucí mimo obchod Play je zkrátka jen dalším nástrojem, jak vydojit ještě víc peněz z tohoto herního fenoménu, přičemž samotná hratelnost už je na druhém místě. Jasně, kdo chce mít ten pocit, že si může dát rychlý Battle Royale, či si prohlédnout svojí sbírku herních kostýmů, padáků a dalších doplňků kdykoliv vytáhne telefon z kapsy, tomu se studio Epic Games zavděčilo. Těm ostatním už tolik ne.