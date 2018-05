Popularita hry Fortnite se vymkla z kloubů, ale je vůbec zasloužená?

Neuplyne den, abychom ve zprávách nenarazili na nějakou zprávu o hře Fortnite. A to nejen v herních médiích, ale i těch mainstreamových. Jednou je to mladík, který se kvůli rozehrané partii málem zapomněl schovat do bezpečí před tornádem, podruhé zase hra může za výkonnostní úpadek formy profesionálního baseballisty.

Fortnite je úspěšný i na mobilních platformách.

Streamer Ninja si hraním Fortnite vydělává více než půl milionu dolarů měsíčně a v popularitě sportovců na sociálních sítích se řadí na třetí místo za Cristiana Ronalda a LeBrona Jamese. Univerzita v Ohiu nabízí talentovaným hráčům stipendium a Kyle „Mongraal“ Jackson se stal profesionálním hráčem Fortnite už v pouhých 13 letech. A to prosím dosud žádná profesionální liga ve Fortnite ani neexistuje!



Fortnite je prostě aktuálně tou nejvíce „cool“ hrou na světě a loňský megahit PlayerUnknown’s Battlegrounds (neboli PUBG, naše recenze) se proto ocitl na druhé koleji. A přitom mají téměř totožné principy.

Na začátku každé partie je sto lidí, kteří na stále se zmenšujícím území musejí sbírat vzácné vybavení a pak bojovat do té doby, než zůstane jediný přeživší. Tomuto druhu hry se říká battle royale a přestože už ho svět zná od roku 2013 a vzniklo již několik takových her (viz náš článek o žánru battle royale), opravdu raketový vzestup zažil až loni díky fenoménu PUBG.

Fortnite se nebere smrtelně vážně a sází na stylizaci.

Loni přidaný battle royale mód do tehdy nijak extra populární hry Fortnite tehdy působil jen jako narychlo uplácaný experiment, který se měl svézt na popularitě žánru. Sám autor celého konceptu Briane Greene se vyjádřil, že jej vývojáři z Epic Games jen sprostě kopírují a zneužívají k vlastní propagaci. Jenže nakonec žák překonal mistra.

Fortnite určitě nemůžeme označit za originální dílo, ale jeho momentální dominance určitě není náhodou. Důvodů, proč se hra stala takovým dominantním hitem, můžeme hned najít několik:

1. Fortnite je zdarma

Zatímco PUBG (či předchozí H1Z1) fungovaly dlouho jen v režimu předběžného přístupu, autoři se nijak nerozpakovali za tyto hry požadovat několik stovek korun. Nebylo to sice příliš, ale vzhledem k faktu, že tehdy šlo o pořád ještě nový žánr, spousta lidí se bála zariskovat. Zato Epic Games si rychle uvědomili díru na trhu a svoji variaci na battle royale proto začali nabízet zdarma v režimu free 2 play. Díky tomu se kolem hry rychle vybudovala fanouškovská komunita a s ní přišla i spousta peněz, utrácených za kosmetické doplňky.

2. Fortnite pracuje s nadsázkou

Radical Heights od Cliffyho B. by rády byly novým Fortnite. Ale nebudou.

Ostatní hry v tomto žánru se tváří smrtelně vážně a snaží se imitovat realitu. Oproti tomu Fortnite na první pohled připomíná spíše animovanou grotesku. Hodně stylizovaná grafika, bláznivé zbraně, šílené tanečky a mnohé další propriety vzbuzují dojem zábavy pro každého a hra proto k sobě dokáže přitáhnout i „casual“ hráče.

3. Těžení a stavba

Samotný základ hry je sice totožný jako u jiných battle royale her, ale jednu významnou novinku tu najdeme. Autoři se notně inspirovali i u dalšího globálního hitu, kterým myslíme samozřejmě Minecraft, a obohatili celý koncept o tzv. „crafting.“ Hráči tak musí těžit různé suroviny, ze kterých pak mohou stavět objekty, jako například schody nebo obrané valy. Tento prvek vnáší do hry taktické elementy a výsledkem je komplexnější hratelnost, než u konkurence.

4. Příkladná práce s komunitou

PUBG a H1Z1 vyšly v rámci předběžného přístupu ve značně nedodělaném stavu a jejich autoři měli plno práce už jen s tím, aby vychytali všechny chyby. Tvůrci Fortnite se daleko více soustředili na sociální faktor a do hry přidávají řadu událostí prakticky denně. Záhadný meteorit, spojení s filmovými Avengers, zamčený bunkr… to je jen příklad z novinek, které se v poslední době ve hře objevily. Komunita má tak stále co řešit a o hře neustále mluví. Nesmíme také zapomínat na to, že je hra vděčná i z čistě diváckého hlediska a populární streamer Ninja díky tomu bourá jeden rekord ve sledovanosti Twitche za druhým. Kdo Fortnite nehraje, tak ho alespoň sleduje.

5. Bez rozdílu platforem

Battle royale vznikl na PC a také se mu tam daří zdaleka nejvíce. PUBG se nakonec díky exkluzivní smlouvě s Microsoftem dostal i na Xbox a H1Z1 brzy vyjde i na PS4, ale pořád tak dochází ke štěpení komunity. To tvůrci Fortnite platformy neřeší, hru vydali všude, kde to šlo a nedávná mobilní verze dokázala už tak obrovský úspěch hry ještě více nakopnout.

Že se Fortnite po čase okouká, postupně zmizí ze scény a skončí v propadlišti je prakticky jistota. Ostatně pamatujete na nedávné horečky s Fidget Spinnery, Pokémon GO nebo třeba Tamagochi? Jenže než se tak stane, vydělá svým autorům ještě mraky peněz. Nemá cenu se tomu bránit, začněte si pomalu zvykat.