Rapper Drake si zahrál Fortnite a pokořil rekord sledovanosti Twitche

Mohl by to být jeden z milníků ve vnímání počítačových her. Během streamovaného hraní hry Fortnite se k populárnímu hráči Tyleru Blevinsovi, známému pod přezdívkou Ninja, připojil slavný zpěvák a rapper Drake. Tato hvězdná kombinace k sobě v jeden moment přilákala na 630 tisíc unikátních sledujících, což je o více než třetinu větší číslo, než byl dosavadní rekord streamera Dr. Disrespecta.

Fortnite je jako PUBG, jen se nebere tak vážně.

Záznam přitom prý vznikl živelně, nebyl zorganizován provozovateli hry a jeho účastníci za něj od Epicu nedostali ani cent. Jakkoliv možná tato informace pro lidi, kteří nejsou fanoušky hry Fortntie nebo Drakea, může působit nezajímavě, možná to symbolizuje stále užší propojení současné popkultury se světem her. Twitch už dokázal vyrobit řadu celebrit, teď k sobě třeba naopak začne přetahovat i ty skutečné.

Hra Fortnite okopírovala hratelnost loňského hitu PlayerUnknown’s Battlegrounds, ale v posledních měsících už ho dokázala v popularitě překonat.