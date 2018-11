Fortnite už má zaregistrováno dvě stě milionů hráčů

Není to tak dávno, co to s firmou Epic Games vypadalo bledě. Jenže z jejich původně nijak extra zajímavé hry Fortnite se loni stal během několika měsíců celosvětový hit, který vydělal už hodně přes miliardu dolarů. Fortnite je aktuálně nejžhavější jméno herního průmyslu a i když je pokles popularity dříve či později nevyhnutelný, na pořadu dne to zatím není. Ba naopak.

Fortnite je k dispozici zdarma na všechny platformy včetně mobilních telefonů.

Kromě množství vydělaných peněz se autoři mohou pochlubit i obrovskou a stále rostoucí fanouškovskou základnou. Podle zprávy společnosti Bloomberg se již počet zaregistrovaných hráčů přehoupl přes magickou hranici 200 milionů.

Ano, spousta z těchto registrací patří lidem jako já, kteří si hru jen na pár minut vyzkoušeli, dospěli k názoru, že už jsou na něco takového příliš staří a zase ji odinstalovali. Počet aktivních hráčů se odhaduje na sedmdesát milionů. I to je fantastické číslo, o kterém si mohou ostatní vydavatelé nechat jen zdát.

Pokud vám popularita Fortnite uniká, přečtěte si náš starší článek, kde se dozvíte hlavní důvody nečekaného úspěchu.