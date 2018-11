Hearthstone už si zahrálo sto milionů hráčů, Blizzard chystá odměny

„Dosažení sta milionů hráčů je pro Hearthstone obrovský milník, ještě důležitější je ovšem skutečnost, že tolik lidí po celém světě přijalo ducha hry,“ řekl J. Allen Brack, prezident Blizzardu.

V tiskové zprávě jsou jako klady uváděny přístupnost, poutavá vizuální stránka a komunikace mezi hráči, která probíhá prostřednictvím hrdinů a jejich předem připravených hlášek. Blizzard se zároveň domnívá, že hra je nyní mnohem vstřícnější vůči nováčkům.

Blizzard zároveň chystá poděkování v podobě odměn. Všichni, kteří se do hry přihlásí mezi 7. a 11. listopadem, získají šest balíčků karet z aktuální expanze The Boomsday Project. Dostupný dále bude úkol k eventu nazvanému “Celebrate the Players”, který hru proti kamarádovi v jakémkoliv režimu odmění stovkou zlaťáků. Splnit půjde pětkrát.

Co se novinek týče, na Blizzconu byla odhalená nová expanze Rastakhan’s Rumble. Tématem jsou trollové, konkrétně jejich boje v aréně Gurubashi. Nové klíčové slovo se jmenuje Overkill. Aktivuje se v okamžiku, když hráč udělí minionovi více zranění, než kolik je potřeba, aby ho zabil. Vyjde 4. prosince.