Odhaleno deset nových karet z Hearthstone: The Witchwood

Začalo odhalování nových karet z připravované karetní expanze Hearthstone: The Witchwood. První várka čítá deset karet a zahrnuje například hrdinskou kartu Hagatha the Witch pro šamany. Ta stojí osm many a při vyložení udělí 3 zranění do všech minionů. K tomu přidá 5 brnění a hrdinskou schopnost změní na pasivní Bewitch, která říká, že po zahrání miniona získá hráč náhodnou šamanskou kartu kouzla. Na zbylé karty se podívejte níže.

Hearthstone: The Witchwood Hearthstone: The Witchwood