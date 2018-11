Hell Let Loose chce být realistickou konkurencí Battlefieldu V

O chystané multiplayerové akci Hell Let Loose jsme naposledy psali loni, když její autoři ještě sháněli finance v kickstarterové kampani. Ta se nakonec ukázala mimořádně úspěšná, když se vybral více než dvojnásobek požadovaných 100 tisíc dolarů (cca 2,5 milionu korun). Práce na hře se tak rozjela naplno a již v lednu příštího roku budeme moci okusit její plody na vlastní kůži v rámci režimu předběžného přístupu.

Hell Let Lose potěší především ty hráče, kteří by rádi pořádnou střílečku z druhé světové války, ale nedávný Battlefield V je pro ně až příliš mainstreamový. Hell Let Loose slibuje být v rámci možností co nejrealističtější záležitostí. Nejenže v ní nebudou černošské vojačky v uniformách wehrmachtu, ale chybět budou i takové v žánru elementární věci, jako je například zaměřovací kříž při střelbě. Autoři slibují obrovské mapy o rozloze až čtyři kilometry čtvereční a realistické vyzbrojení všech stran konfliktu. To vše navíc v perfektní grafice postavené na Unreal Enginu 4.

Battlefield V i Call of Duty: WWII se nám sice líbily, ale rádi si vyzkoušíme i něco, co druhou světovou prezentuje vážněji než jen jako paintballové utkání pro děti s ADHD.