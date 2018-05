Český streamer Herdyn dostal od Twitche opět zákaz, nyní kvůli zvracení

V březnu si vykoledoval týdenní zákaz za použití slova negr, aktuálně mu hrozí měsíc kvůli nezvládnuté gallon of milk challenge. To je výzva, během níž se aktér snaží vypít galon mléka (3,78 litru) a většinou se u toho pozvrací.

„Ano, je to pravda, mám třicet dní ban na Twitchi. Ještě to není definitivní, stále se o tom bavím s adminem, ale vzhledem k tomu, že Twitch málokdy dělá ústupky, tak se obávám, že všichni moji diváci ode mě budou mí třicet dní pokoj,“ vysvětluje Pavel Mikeš ve videu, které nahrál na YouTube.

Co se stalo tentokrát? Mikeš si v neděli vymyslel výzvu, že během tříhodinového hraní akce Fortnite musí dosáhnout čtyř výher. A protože mu podle svých slov docházely nápady s originálními tresty, přistoupil na gallon of milk challenge. „Sáhl jsem po tom posledním, co mě napadlo, ale nechtěl jsem ho vůbec použít, protože už to začíná být trošku drastický,“ vysvětluje.

Vyhrát se mu ovšem nepodařilo, s čímž nepočítal. „Nerad beru svoje sliby zpátky a prostě jsem do toho šel,“ sdělil. Mikeš zvládl vypít asi tři litry mléka, začalo se mu dělat nevolno a strčil si prsty do krku, aby vše vyzvracel. Zvracení je sice mimo záznam, Mikeš se však domnívá, že Twitchi vadilo právě strkání prstů do krku.



„Bohužel podmínky používání Twitche nejsou tolik specifický na to, aby mi došlo, že jim bude vadit gallon of milk challenge. V podmínkách používání není nikdy zmínka o tom, že by zvracení bylo nějakým způsobem trestaný. Ale evidentně se to počítá jako sebepoškozování,“ domnívá se Mikeš. Hned po streamu však všechny záznamy z této akce smazal a litoval, že se takové výzvy vůbec zúčastnil.



A pokud ban bude platit? „Použiju tuhle dobu, abych se nějakým způsobem prostě resetnul, popřemýšlel nad svou tvorbou. Nechci, aby docházelo k tomu, abych se na tom Twitchi takhle neskutečně na****l. Myslím si, že když jsem tam pozitivní, tak i reakce lidí jsou mnohem lepší,“ spekuluje.