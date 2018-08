Herní celebritu Ninju už na Twitchi odebírá přes 10 milionů lidí

Streamer Ninja překonal díky battle royale Fortnite jako první na Twitchi hranici 10 milionů followerů. Že vůbec nevíte, co jsem touto větou chtěl říct? Nejspíše patříte mezi ty dříve narozené, protože tímto stylem už dnes mluví každé druhé dítě. Dovolte mi to přeložit:



Streamer je hráč počítačových her, který živě přenáší záběry z jakékoli právě hrané hry na internet.

Ninja je přezdívka Tylera Blevinse, v současnosti nejpopulárnějšího streamera světa. Ve svých šestadvaceti letech vydělává přes 10 milionů korun měsíčně.

Battle royale je herní žánr, ve kterém se spolu utkává stovka hráčů na opuštěném ostrově, přičemž přežít může pouze jediný.

Fotnite je aktuálně nejpopulárnější hra na světě, kterou hrají miliony převážně dětských hráčů denně.

Twitch je platforma pro sdílení převážně herních videí a streamů. Zjednodušeně něco jako YouTube pro hráče.

A follower je každý člověk, který se přihlásí k pravidelnému odběru některého z internetových kanálů.

Zjednodušeně řečeno žijeme v době, kdy se člověk hrající počítačové hry může v popularitě srovnávat s těmi největšími sportovními hvězdami, jakými jsou třeba Cristiano Ronaldo nebo LeBron James. Může vám to připadat ujeté, ale kromě toho, že si můžete ulevit v diskusi pod článkem, s tím nic neuděláte. Doba se prostě mění.

