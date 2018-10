Jak hrát celou noc a nezničit si záda? Ani sebelepší křeslo vás nespasí

Že dlouhodobé vysedávání u počítače není pro vaše tělo nic dobrého, nikoho nepřekvapí. Ne, nebojte se, nebudeme tu dnes moralizovat o tom, že byste měli zvednout zadek a vydat se proběhnout na čerstvý vzduch. Jen seďte a hrajte, co hrdlo ráčí. Existují daleko zdraví škodlivější koníčky.

Pokud máte doma ultimátní herní křeslo The Emperor 200 za více než milion korun, asi tento článek můžete vynechat.

To však neznamená, že bychom se neměli alespoň pokusit omezit škody vzniklé sezením u počítače. Malé problémy totiž časem přerostou ve velké a už může být na nějaké zpytování svědomí pozdě.



Práce nebo zábava?

Stále větší procento lidí dnes vykonává práci od počítače. Sednout si po osmi hodinách pracovní doby v kancelářské židli ještě večer doma na odreagování k hernímu PC je pro záda (a také oči, ale ty si necháme na příště) značný nápor.

Ať už si o herních konzolích myslíte cokoli, pohodlí, které zažijete po lehnutí na gauč či rozvalení v křesle a sledování obrazovky z několika metrů, je k nezaplacení.

Pro lidi, kteří tráví u PC celou pracovní dobu, jsou konzole ideální.

Ne tedy, že by „válení se“ bylo nějak zdravé, alespoň však potrápíte jiné svaly než přes den. Věřte nebo ne, i taková „hloupost“ je pro spoustu lidí natolik příjemná, že kvůli ní akceptují i vynucené ovládání gamepadem či horší grafiku, kterou mají konzole oproti PC.



Ano, jsem si samozřejmě vědom, že i počítač lze zapojit do televize, a pokud to tak doma máte, trochu vám závidím. Pro nás obyčejné smrtelníky s manželkou a malým dítětem je však představa herního PC v obýváku trochu nereálná a kupovat další TV jen na hraní zas příliš drahé.

Aby váš zadek nepoznal středověk

Zatímco do nejnovější grafické karty nebo našlapaného procesoru neváhají lidé investovat desítky tisíc, židli, která jim vydrží klidně více než dekádu, koupí levně z vyřazených zásob kanceláří ROH a ještě budou mít pocit, jaký že udělali kšeft.

I díky streamerům jsou speciální židle pro hráče tak populární.

Jasně, rozlišení 4K v 60 FPS vás možná vtáhne do hry tak, že přestanete vnímat okolí, vaše tělo však v tom skutečném světě zůstává ve zkroucené poloze a trpí. Pokud budete nevhodně sedávat pravidelně, může dojít až k trvalým poškozením páteře.

Požadavky na židli jsou stejné, ať už na ní plánujete hrát nebo pracovat, ostatně většina lidí na PC dělá oboje. Vybrat tu správnou je docela věda, ceny se pohybují v řádech od stovek korun až ke sto tisícům. Ideální je si ji někde vyzkoušet osobně, ne vždy je to však možné. Pokud není vaše tělo extrémně prostorově výrazné a vybraná židle má alespoň základní ergonomický tvar, nastavitelné područky, opěrky hlavy a beder, nebál bych se po přečtení uživatelských recenzí ani nákupu přes internet.

Na vzhledu záleží

Řada výrobců nabízí i speciální židle určené hráčům a díky současné módní vlně streamerů a youtuberů to vypadá, jako by při hraní ani nešlo sedět na něčem jiném. Ve skutečností tady platí stejná věc, jakou jsem psal před několika měsíci u herních sluchátek. Zacílení na hráče je čistě jen marketingový tah, který nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Herních židlí je nespočet, ale kromě supercool názvů a divokých designů vycházejících ze sedaček závodních automobilů toho oproti těm „klasickým“ příliš nemají. Navíc bývají výrazně dražší.

Genesis Nitro 550 je opravdu pohodlná, jen se asi nebude líbit každému.

Čímž však nechci říct, že byste jejich nákupem vyloženě prohloupili. Ač jsem se svojí židlí roky maximálně spokojený, zkusil jsem si zaexperimentovat a jednu takovou herní židli si na měsíc zapůjčil.

Genesis Nitro 550 je při ceně zhruba 5000 korun klasický zástupce tzv. střední třídy. Když pominu pouťový červenočerný design, který mi už k mému věku přijde až nedůstojný (k dostání je však i čistě černá varianta), nelze mít žádnou námitku a člověku se z něj ani nechce vstávat.

Na první pohled zaujme možností sklonit opěradlo až do rovnoběžné polohy, prakticky však člověk mnohem více ocení polohovatelnou opěrku krku a beder, klíčové to věci pro dlouhodobé sezení. Povrch tvoří klasické textilní čalounění, které je podle mého daleko praktičtější než rychle se ošoupávající koženka, navíc nestudí na holé kůži.

Na různých herních výstavách jsem si mohl otestovat i mnohem dražší modely, které však ve výsledku neměly o mnoho více. Ani bych se nedivil, kdyby nakonec pocházely ze stejné čínské továrny. Nejdražší modely mohou být vybaveny i USB sloty či zabudovanými reproduktory, ale to už jsou naprosté zbytečnosti.

Jediné, co bych na Genesis Nitro 550 ještě ocenil, by byla možnost vyklonit loketních opěrky i do stran, ne jen do výšky. Když má člověk ruce na klávesnici a myši, je to bez problémů, s gamepadem už je však lepší opěrky raději nepoužívat. Vyšší model stejné židle s kódovým označením 880 to sice umožňuje, také je skoro o dva tisíce dražší.

Nehrbte se a cvičte

Můžete mít sebelepší křeslo, ale pokud na něm budete sedět špatně, stejně vás budou brzy bolet záda. Zkuste se alespoň řídit pravidlem pravých úhlů, tedy nehrbit se, naopak se snažit mít záda co nejvíce rovná. Horní okraj monitoru mít ve výšce očí, klávesnici na úrovni loktů, abyste nemuseli ohýbat ruce a nohy v pravém úhlu ke stehnům, ideálně ještě podepřené nějakou podnožkou (více viz specializovaný článek od kolegů z Technetu). Jenže to je jen teorie. Kdo z nás totiž v zápalu hry občas nesedí hluboce předkloněn s očima nalepenýma na monitoru?

Z hlediska ergonomie je nejhorší hrát na přenosných zařízeních. Nintendo Switch, 3DS, PS Vita i obyčejný mobilní telefon vás automaticky nutí koukat se dolů a nad malým displejem se hrbit, což sice nevadí při krátké cestě tramvají, herní sedánek na pár hodin už je něco úplně jiného. Pokud je to alespoň trochu možné, zkuste si alespoň něčím podepřít ruce.



Vůbec největší zátěž na záda představuje hraní na malých displejích.

Udržet dlouhodobě správnou pozici je při hraní ještě obtížnější než při práci, a proto byste měli pamatovat i na občasné přestávky. Když si každých 90 minutách dáte na pár minut pauzu, ulevíte očím pohledem z okna a uděláte si pár dřepů, kliků nebo sedů a lehů, vydržíte hrát ve výsledku mnohem déle.

Uvědomuji si, že nejspíše zním jako vaše matka, ale věřte mi, že vím, o čem píšu. Smutnou pravdou je, že jen z hraní počítačových her nikdy vaše tělo ve formě nebude. Ono však pro začátek stačí, abyste mu neškodili více, než je nezbytně potřeba.