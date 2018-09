Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v září

1. Spider-Man

Jednou z událostí měsíce je nový příběh pavoučího může, který se neváže k žádnému vydanému komiksu, filmu ani hře. Děj je zasazen do doby, kdy už Peter Parker léta bojuje proti padouchům coby hrdina v kostýmu. Kromě pořádné filmové story od Insomniac Games (Spyro, Ratchet & Clank, Resistance) se můžeme těšit na detailní New York a charakteristické parkurové pohyby.

„Houpání na pavučinách je zběsile rychlé a plynulé, přitom se jednoduše ovládá. Chce to chvíli cviku, ale po několika desítkách minut se budete prohánět městem přesně tak, jak se na pavoučího superhrdinu sluší. To samé se ostatně dá napsat i o soubojích, které připomínají Batmanovu Arkhamskou trilogii,“ napsal Honza v prvních dojmech z hraní. Na recenzi se můžete těšit během úterý.



Vychází 7. září na PlayStation 4 (s českými titulky).

2. Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider se odehrává dva měsíce po událostech Rise of the Tomb Raider. Lara se utká nejen s tajemnou organizací Trinity, ale bude muset také zabránit mayské apokalypse v Mexiku. Hlas a pohyby přes motion capture jí opět propůjčí Camilla Luddingtonová. Lara bude muset využít džungli ve svůj prospěch, maskovat se blátem a pohybovat se jako stín. Nepřátelé totiž mají převahu nejen počtem, ale jsou i lépe vybavení. Po herní stránce neočekáváme výrazné novinky. Skvělé je ovšem víceúrovňové nastavení obtížnosti zvlášť pro průzkum, boj a hádanky.



Vychází 14. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One.



3. Life is Strange 2 - první epizoda

Pokračování ceněného interaktivního seriálu Life is Strange se soustředí na nové tváře. Pryč je oblíbená dvojice Max a Chloe, hrdiny nového příběhu budou bratři Daniel a Sean. Ti jsou po nešťastné události nadpřirozeného původu nuceni utéct před policií do Mexika. Náplň zůstává podle první ukázky prakticky beze změn: v krátkých samostatných scénách budeme řešit jednoduché úkoly.

První epizoda vychází 27, září na PC, PlayStation 4 a Xbox One

4. Pathfinder: Kingmaker

Pathfinder: Kingmaker je klasická hra na hrdiny à la Baldur’s Gate, která vychází z papírové předlohy Pathfinder. Středobodem jsou opět parta hrdinů s vlastními příběhy, různé volby, které mají dopad na další dění, a bitvy v reálném čase s možností pauzy. Jedním z dalších lákadel je získávání nových území a stavění měst. Jací budeme vládci, už má být jen na nás. Herní doba by se měla pohybovat okolo 40 hodin.

Vychází 25. září na PC (Windows, Linux) a Mac.

5. Valkyria Chronicles 4

Valkyria Chronicles 4 je akční strategie, která je zasazena do fiktivní Evropy roku 1935, v níž mezi sebou válčí Federace a Říše. Po herní stránce hra navazuje na první tři díly, odehrává se dokonce ve stejném časovém období jako jednička, jen se zaměřuje na nové postavy. Tentokrát budeme sledovat osudy čety E.

Čtyřka vychází ze známého systému BLiTZ, který kombinuje tahovou strategii s real-time střílečkou a prvky z her na hrdiny. Zní to možná divně, ale funguje to velmi dobře, ostatně zkuste demo, které je dostupné kromě PC na všech ostatních platformách. Jednou z novinek je povolání granátníka, který může útočit na nepřátele, aniž by byl viděn, pokud mu spojenci v dosahu označí cíl.



Vychází 25. září na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch.