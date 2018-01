Nový Humble Bundle nabízí za pár peněz stovky hodin chytré zábavy

V nejnovějším slevovém balíčku obchodu Humble Bundle naleznete sofistikované strategie i upovídaná RPG, ve kterých klidně můžete utopit stovky hodin. Pojďme se na ně podívat blíže.

Magicka 2 je ve více lidech opravdu zábavná.

Za necelé jedno euro, tedy zhruba 20 korun, získáte budovatelskou strategii Cities in Motion 2 z roku 2013. Po pravdě řečeno existují i lepší hry, v nichž můžete navrhovat městskou dopravu, ale pokud si zvyknete na nepohodlné ovládání, měli byste být spokojení. To akční Magicka 2 potěší bez debaty každého a v kooperačním multiplayeru jde o jednu z nejzábavnějších her posledních let. Navíc je k dispozici i se všemi dodatečnými přídavky.

Oldschool RPG Pillars of Eternity je ukecané až běda.

Ale přihoďte ještě dalších cca 130 korun a letos si už nejspíše nebudete muset kupovat žádnou jinou hru. Crusader Kings II, Hearts of Iron III a Europa Universalis III jsou hardcore politické strategie pro milovníky historie. Namísto pohledné grafiky nabízejí v podstatě jen detailní mapu světa a řadu komplexních mechanismů, které zaručují, že žádná hra nebude stejná.

Je jen na vás, jestli vás více láká středověk, novověk, nebo období druhé světové války, všechny tři jsou opravdu skvělé. A jako bonus je tu RPG Pillars of Eternity, připomínající staré klasiky postavené na Infinity Enginu, jehož dohrání vám spolkne přibližně 40 hodin čistého času.

No a za dodatečných zhruba 200 korun můžete mít i vesmírnou strategii Stellaris, která se na Steamu jinak prodává za více než tisícovku. Pokud tedy máte dost volného času, příliš dlouho neváhejte. Nabídka trvá do 6. února.