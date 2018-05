RECENZE: Hyrule Warriors: Definitive Edition je masakr s tisíci padlých

Hyrule Warriors se vracejí již potřetí (hra vyšla na Wii U a 3DS). Hurá? Převážně jo, protože je to zábavný crossover mixující hratelnost nesmrtelné série Dynasty Warriors s kouzelně pohádkovým světem ze série The Legend od Zelda. A tato kombinace dopadla překvapivě dobře. Rozhodně lépe než v nedávném Nintendo exkluzivním titulu Fire Emblem Warriors (já si ho tedy celkem užil, viz recenze - pozn. Ondřej).

Vlastně dnes už ne tak překvapivě, protože kdyby stála za starou belu, nedočkali bychom se třetí verze jedné a té samé hry. Jak název odhaluje, tato bude podle všeho opravdu definitivní a pokud se s válečníky z království Hyrule ještě někdy setkáme, bude to snad v už regulérním pokračování.

Staří dobří cokoliv Warriors

Tak co že tu máme? Pokud jste někdy hráli jakýkoliv díl Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi, Dynasty Warriors: Gundam nebo cokoliv Warriors, víte moc dobře, která bije. S jedním ze svých válečníků se vydáte na bitevní pole obléhané stovkami až tisíci nepřátel, z nichž vás každý chce porazit. Ale zase ne tak vehementně, protože mnoho řadových bojovníků dlouho přešlapuje na místě, divoce gestikuluje a čeká na popravu. To abyste je mohli kosit po desítkách. Jakýkoliv velitel, sub-boss nebo strážce základen, které osvobozujete či dobýváte, je těžší oříšek, který z bitvy dělá skutečnou výzvu.

Stejně jako v jakémkoliv jiném Warriors díle musíte zlikvidovat nepřátelská vojska, kterými jsou nyní kostlivci, bulblinové, duchové, ještěři atd. V kombinování Dynasty Warriors a reálií Zeldy Hyrule Warriors vynikají. Všechno to sbírání rupií, rozbíjení hrnců a hraní na okarínu, to je paráda. Otravné víly navíc dodají magickou pomoc. Každý fanda Zeldy musí být ze všech těch předmětů, zbraní a lokací na větvi. Podíváte se totiž do míst známých z nejrůznějších dílů. A že jich celá série za svou 32letou existenci již navštívila. Životnost hry je ostatně solidní a šplhá k necelým 20 hodinám.

Bossové dají skutečně zabrat

Může za to i spousta režimů. Legend je tím hlavním, který vás postaví do rolí Linka, Zeldy a jejich přátel. Budete likvidovat nepřátele na jednom bojišti za druhým a rozhodně nepůjde o krátké nebo snadné bitvy. Jednak dostanete občas úkol, který vyžaduje hledání konkrétního místa na bojišti, jednak se postavíte skutečně obtížným bossům, u nichž vyžaduje odhalení slabiny velké úsilí. Jelikož jde o Definitive Edition, obsahuje hra veškerý stahovatelný obsah pro původní Wii U vydání i všechno navíc, co obsahovala pozdější rozšířená edice Hyrule Warriors Legends pro Nintendo 3DS.

K zahrání je tak DLC příběh čarodějnice Cii z Wii U, stejně jako dodatečná story roztomilé lukostřelkyně Linkle. Nechybí ani úrovně z GameCube dílu The Wind Waker, které se také poprvé objevily v Hyrule Warriors na Nintendu 3DS. Novinkou jsou kostýmy z posledního dílu The Breath of Fire. Samozřejmostí je kompletní výčet bojovníků, kterých je nyní 29, ale abyste se hned neradovali – bude trvat, než je všechny odemknete. Získávat budete postupně další zbraně, vylepšovat si je získanými předměty, tvořit nové v bazaru. Dalším režimem je Adventure, který vás na mapě zobrazené ve stylu prvního dílu Zeldy postaví před řadu bitev.

Spíš na hodinku či dvě než celé odpoledne

Každá z nich má specifické podmínky, bojovníky i protivníky a opět nejde o nic vyloženě jednoduchého. Pak je zde volný režim, kooperace pro dva na rozdělené obrazovce, podpora Amiibo figurek atd. Hyrule Warriors: Definitive Edition jsou ve skutečnosti jednou z nejlepších Warriors her vůbec. Hrají se dobře, nabízejí dost bojovníků, mezi kterými lze na bojišti přepínat a zbytek úkolovat, a prostředí jsou skvělá. Jde o dobrou rubačku, která však samozřejmě trpí tím, čím všechny hry ze stejného soudku, a to stereotypem. Dát si dvě bitvy je fajn zábava, ale celé odpoledne, to se podle nás nedá.

Vizuálně vypadá hra na původní Wii U titul dobře. Sice videa u části konvertované z 3DS verze jsou ve znatelně horší kvalitě, ale hra samotná vypadá stále dobře. Grafika sice není kdovíjak detailní, ale je ostrá a v tradici Nintenda pestrobarevná. Hlavní postavy i bossové vypadají k světu, řadoví šupáci nejsou nic moc. Ale hráč musí brát v potaz, že jsou na obrazovce desítky až stovky postav. A Hyrule Warriors pro Switch vypadají dobře jak v dock, tak handheld režimu. Framerate už ovšem žádná sláva není. Hra běží ve 30 snímcích za sekundu se znatelnými poklesy plynulosti. Nic moc, ale přežít se to dá.

Jenže jestli si chcete Hyrule Warriors zahrát, berte tuto verzi. Za definitivní verzi pro Switch jsme nakonec rádi.