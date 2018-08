Další pokus o vzkříšení značky Jagged Alliance vypadá jako špatný vtip

První dva díly tahové strategie Jagged Alliance patří bez debat do zlatého fondu počítačových her. Jenže poté se něco strašlivě zvrtlo, značka neustále měnila majitele a po několika nepříliš povedených odbočkách se nad ní nadlouho zavřela voda.



Dalším odvážlivcem, který se pokusí kultovní sérii oživit, bude společnost Cliffhanger Productions, tentokrát to bude s podtitulem Rage! (vztek). A je dobře vybraný název, protože vztek je přesně to, co asi každý fanoušek originálu pocítí, když se chystané hře podívá na steamový profil.

Hlavní průšvih není ani tak v mimořádně ošklivé komiksově stylizované grafice, jako spíše ve slibované náplni hry, která nemá s originálem příliš společného. Místo budování vyváženého týmu nájemných zabijáků dostanete k dispozici pouhé dva hrdlořezy, o něž se ještě ideálně podělíte s kamarádem v kooperativní kampani. Tahové souboje zůstanou podle všeho zachovány, ale budou „vylepšeny“ řadou speciálních „rage“ schopností, které dokážou změnit průběh bitvy. Příběh má být zasazen dvacet let za události prvního dílu a autoři slibují i setkání s ikonickými postavami, které se však za tu dobu změnily k nepoznání.

Trochu světla na toto bizarní odhalení vrhá propagovaná možnost zkoušet na nepřátelích experimentální drogy. S těmi totiž mají evidentně autoři bohaté zkušenosti, jinak by snad nemohli vyplodit tak odpudivý trailer. Ten by byl k smíchu už v devadesátkách, dnes se nad ním chce spíše plakat.

Jestli to nakonec celé skončí takovým průšvihem, jak to na první pohled vypadá, se dozvíme ještě letos, a to na PC, X1 a PS4.