Nejvtipnější chyby z českého hitu Kingdom Come: Deliverance

Roky netrpělivě vyhlížená česká hra Kingdom Come je konečně mezi námi a máme z ní opravdu radost. Hodnocení recenzentů jsou zatím vesměs pozitivní a samotní hráči si ji pochvalují snad ještě více. A co je pro její autory ještě důležitější – také si jí hodně kupují.

Jenže jak už to tak u podobně rozsáhlých projektů bývá, neobešlo se vydání bez mnoha technických problémů. Internet v posledních dnech zaplavily spousty videí pobavených i rozzlobených hráčů, kterým hra dělá pod rukama psí kusy.

Na jednu stranu se při sledování těchto chyb člověk pobaví, ale když si uvědomíte, že v Kingdom Come si nemůžete ukládat pozici, jak je vám libo, už to tak vtipné není. Jedna takováto „srandička“ vás totiž může stát i předchozí hodinový postup hrou.

Hello guys, we are aware about the bugs that could happen and working hard on fixing them. Steam has latest patch already, console owners will get this patch (1.0.3 for PS4, 1.0.0.118 Xbox) ASAP. PS4 patches 1.0.1 & 1.0.2 are the same, the difference is only in territory. 1/1 pic.twitter.com/6w0f0vCiKJ