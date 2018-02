O Kingdom Come: Deliverance je v Česku zájem, mnohé obchody mají vyprodáno

Kompletně vyprodáno na všech dostupných platformách hlásí například obchod Xzone, dvojka na trhu. „Byly to tisíce kusů“, řekl Bonuswebu Martin Schovanec, jeden z majitelů Xzone. Druhou várku očekává za necelý týden, tedy v úterý 20. února. Co se týče platforem, poměr byl zhruba 60 % PC, 30 % PlayStation 4 a 10 % Xbox One. „Ale to je u nás. Jinde to bude třeba více ve prospěch konzolí,“ dodal.

Hra už není na žádnou platformu dostupná ani u českého vydavatele Comgad a stejně na tom je i Czech Computer. Na Alze je vyprodaná pouze PC verze, konzolové má na skladě. Skladem hru na všechny platformy má JRC, jednička na trhu. Vyprodanou má pouze sběratelskou edici s cínovou figurkou, kostkami, artbookem a dalšími sběratelskými předměty.

Sběratelské balení Kingdom Come: Deliverance Kingdom Come: Deliverance je aktuálně nejprodávanější hra na digitální distribuci Steam Aktuálně celkově nejprodávanější hry na Steamu

Prodeje na fyzických nosičích jsou však jen část skládačky. Trend je jasný: hry se dnes více prodávají digitálně (a jsou dostupné hned) než krabicově. Prozatím nevíme, jaký je poměr u Kingdom Come: Deliverance, nicméně na Steamu, největší digitální distribuci her, je český počin na prvním místě. To je výborný start.

Velmi důležité nyní bude udržet momentum i v následujících dnech. Dobré znamení také je, že o hru mají zájem streameři, na Twitchi je v počtu diváků v době psaní článku třetí.

Urozeného pána Hanuše z Lipé si zahrál sám hlavní vývojář Daniel Vávra, který nejde pro nějaký ten ostřejší výraz nikdy daleko.

Vývoj hry stál desítky milionů korun a tomu musí odpovídat i prodeje. V Česku se za hit považují prodeje nad 20 tisíc. Je zřejmé, že Kingdom Come: Deliverance tak musí zaujmout publikum především ve světě.

Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance vyšla 13. února na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Jindřicha, syna kováře, zasáhla občanská válka a nájezd žoldácké armády ho připravil o vše. Sám unikl smrti jen o vlásek. Nyní bere do rukou meč a hodlá pomstít ve službách šlechtice smrt rodiny.

šerm v Kingdom Come: Deliverance

VIDEO: Šerm v Kingdom Come: Deliverance Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aktualizace 12:44 - Přidali jsme vyjádření šéfa obchodu Xzone.