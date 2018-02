První zahraniční ohlasy na českou hru Kingdom Come: Deliverance

Hru velmi chválí recenzent stránky Game Revolution, který udělil 4,5 / 5 možných. Hlavní příběhová linka podle něj zabere okolo 40 hodin, nicméně co dělat je až 100 hodin. Kritizuje pouze systém ukládání a bugy, žádný z nich ovšem není fatální. „Skutečnost, že nezávislé studio bylo schopno vydat takovouto hru jen čtyři roky po úspěšné kampani na Kickstarteru, je pro mě šílená. Právě takové hry nastavují vyšší laťku AAA vývojářům.“

Kingdom Come: Deliverance

Na stejné lodi je i recenzent Game Spew. „Určitě se neobjede bez frustrace, Kingdom Come: Deliverance je ovšem zvláštní hra. Nebojí se toho, že se bude lišit,“ napsal a udělil 90 % .

Italská stránka Games Machine je nadšená z historického ukotvení, výborného příběhu a epických hromadných soubojů. Hodnocení 8,6 / 10 je také velmi pěkné.

Podle Dark Station (hodnocení 4 / 5 ) hra vyžaduje spoustu trpělivosti, čtení, studování a pochopení toho, jak věci fungují. „Za těmito překážkami se skrývá povedená interaktivní historická fikce“.

Stránka Game Watcher chválí vizuální stránku, soundtrack, autenticitu, dabing a příběhové prostřihy. Recenzentovi se nelíbí systém ukládání, nevyváženost některých soubojů a ovládání, které „působí jako port z PC“. „Cesty, vesnice a hrady vypadají opravdu autenticky a poskytují jedinečný pohled na to, jaký byl středověký život.“ A hodnocení? 8 / 10 .

Kingdom Come: Deliverance

Slušných 3,5 / 5 udělil Hardcore Gamer, který kritizuje bugy. Jinak by to byla hra, která se může postavit po bok velikánů jako Zaklínač 3 či Morrowind.

Kingdom Come: Deliverance příliš nezaujal recenzenta serveru Attack of the Fanboy, podle kterého je to frustrující zážitek, kdy to špatné zcela převáží nad tím dobrým. Řeč je o technických nedostatcích. „Kingdom Come: Deliverance působí jako hra v předběžném přístupu. V testované PC verzi bylo chyb a glitchů více než dost.“ Verdikt: 2,5 / 5 .

Kingdom Come: Deliverance

Nejnižší známku udělil recenzent TheSixthAxis, a to 4 / 10 . „Nebudu chodit okolo horké kaše: největším problémem Kingdom Come: Deliverance je výkon. Hra je v některých momentech kvůli zpomalení prakticky nehratelná, bez ohledu na nastavení,“ napsal a zmínil, že hrál na sestavě Core i5-6400 / GTX 1070. Kromě dlouhých nahrávacích časů zmiňuje i pokles snímkování při početnějších bitvách, kdy je obtížné reagovat, což ve spojení s obtížnými, inovativně zpracovanými souboji není dobré.

Průměrné hodnocení na agregátoru Metacritics je v době psaní článku 74 % . Protože je hra vskutku rozlehlá, finální verdikt jsme si prozatím netroufli vynést. Nabízíme však první dojmy po 20 odehraných hodinách.

Kingdom Come: Deliverance je v prodeji od 13. února, a to na PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One.



