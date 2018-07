RECENZE: První placený přídavek pro český Kingdom Come je rozpačitý

Ať už je váš názor na české RPG Kingdom Come jakýkoliv, rozhodně nemůžete Dana Vávru a jeho tým obviňovat z toho, že by podlézali většinovému vkusu. Naopak, občas jsem měl pocit, že spoustu věcí do hry přidali jen proto, aby se odlišili od hlavního proudu, i když to třeba z herního hlediska nedávalo příliš smysl. A první placený přídavek tento osobitý přístup dokonale podtrhuje. Namísto očekávaného rozšíření příběhu dostáváme jen podivný pokus o budovatelskou strategii, která s původní náplní nemá příliš společného.

Touto větou Jindra v podstatě shrnul celé DLC.

Pět měsíců po vydání má už většina z vás Kingdom Come dohraný a dávno přesunula pozornost k jiným titulům. Přesto si troufám tvrdit, že na bitvu o Přibyslavice kvůli neférově obtížnému souboji s Prckem nikdo nezapomenul. A právě vypálené Přibyslavice nyní máme díky From the Ashes možnost od základů opět vybudovat.

Jakožto nově jmenovaný rychtář zdevastované vesnice může Jindra určovat, které budovy jsou aktuálně nejdůležitější a které naopak mohou počkat. Především musí zajistit na stavbu prostředky, a to jak materiální tak i lidské.

Budovy nemůžete stavět jak se vám zlíbí, ale jen na předpřipravená místa.

Alfou a omegou From the Ashes jsou peníze. Pokud jich nemáte z původní hry nashromážděn obrovský přebytek, musíte si je vydělat. A nejsou to žádné zanedbatelné drobné, ale rovnou desetitisíce grošů. Navzdory novému obsahu se tak stejně budete pohybovat především ve starých kulisách, kde budete muset přepadávat tábory lapků a okrádat je o jejich vybavení. Pokud máte z předchozího průchodu hrou splněny všechny úkoly, kterými byste si mohli „grindování“ naředit, snad se do DLC raději ani nepouštějte. Samotná výstavba vesnice je totiž fajn zpestření, nekonečnou vatu generických soubojů však neobhájí.

Ve skutečnosti tu toho moc k hraní není. Jen nashromáždíte potřebný obnos a předáte ho staviteli, který se o vše postará sám. Maximálně se čas od času musíte rozhodnout mezi dvěma variantami. Řezník nebo pekař? Kovář nebo zbrojíř? Na volbě příliš nezáleží, na celkový rozvoj vesnice to výrazný vliv nemá. Ano, jsou tu i některé zajímavé prvky, jako je možnost rozsuzovat vesnické spory nebo spousta nového vybavení, ale k čemu je to dobré?

Celý koncept působí jako by měl být součástí původní hry, ale pak autoři zjistili, že by s tím bylo moc práce a vystřihli ho. Jelikož jim nyní bylo líto rozdělanou práci úplně vyhodit, nějak to splácali dohromady a teď si za to účtují 250 korun. Není to úplný průšvih, ale na druhou stranu tu není nic z toho, co dělá z Kingdom Come tak skvělou hru. Žádný příběh, žádná svoboda při řešení problémů, žádné prozkoumávání do detailů zpracovaného okolí. Je to samostatná nadstavba podobná stavění základen z Falloutu 4.

Těch pár hodin v DLC mi nic nového nepřineslo a kdybych býval raději hru znovu rozjel v hardcore módu, bavil bych se určitě víc. Pokud nejste opravdu ortodoxní fanoušci, tento přídavek klidně vynechejte. Snad to příště bude lepší.