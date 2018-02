Přijde vám Kingdom Come těžký nebo málo multikulturní? Stáhněte si mody

České RPG Kingdom Come (naše recenze) se povedlo až nad očekávání dobře, musíte mu však věnovat spoustu času a trpělivosti. Autoři sebevědomě servírují hodně kontroverzní herní mechaniky, za něž je sice ostřílení hráči plácají po zádech, ale pro jiné jsou spíše zdrojem frustrace než zábavy. Alespoň zpočátku budete určitě nadávat na řadu věcí, které vám budou hraní znepříjemňovat. A na některé z nich si nezvyknete nikdy.

Ne každý ve hrách hledá výzvu a souboje v Kingdom Come dají zabrat i ostříleným hráčům.

Byla by však škoda nechat si ujít dost možná nejlepší českou hru všech dob jen proto, že nejste dostatečný pařan a na Kingdom Come nemáte dost času nebo trpělivosti.

Naštěstí existují lidé, kteří nezištně investují svůj čas a schopnosti do upravování hry a to přesto, že zatím autoři nezveřejnili oficiální nástroje pro editaci. Pojďme se tedy na ty nejzajímavější stávající modifikace podívat.

Neomezené ukládání

Mnoho už bylo řečeno o problematickém ukládání rozehrané hry a byť jednoznačně stojím na straně autorů s tím, že ničím neomezené ukládání kazí celkový zážitek, uznávám, že ne každý může hře věnovat několik hodin v kuse. Pokud potřebujete být flexibilní a dávkovat si herní čas jen podle svého, určitě využijte tento mod, který do Kingdom Come přidává možnost ukládat si pozici, jak se vám zlíbí, se všemi pozitivními i negativními důsledky, které z toho plynou.

Zaměřovač

Pokud nechcete stahovat mod, ještě si můžete natáhnout přes obrazovku provázky.

Lukostřelba je jednou z těch věcí, které jsem se nenaučil ani po desítkách hodin strávených ve hře. Pokud také potřebujete alespoň pět pokusů, abyste trefili králíka vzdáleného jen pár kroků, vyzkoušejte tento mod, který výrazným způsobem usnadní míření.

Je to paradoxní, ale zatímco při střelbě lukem zaměřovač automaticky mizí, při procházení krajinou se ho naopak nedá zbavit, i když zde nemá žádný účel. Evidentně nejsem sám, koho to štve, protože někdo vytvořil tento mod, který zaměřovač zprůhlední. Díky tomu vás při kochání okolím už nebude nic rušit.

Zjednodušení

Od spousty lidí jsem v posledních týdnech slyšel, že sice počítačové hry vůbec nehrají, ale Kingdom Come určitě chtějí vyzkoušet. Trochu se obávám, že si na jeho tuhosti mohou vylámat zuby. Naštěstí pro ně je k dispozici řada způsobů, jak si hru trochu zjednodušit, aniž by se z ní přitom stala neškodná procházka parkem.

Mod na zjednodušení páčení by potřebovali spíše hráči na konzolích.

Tak třeba Unlimited Weight mod odstraní přísný váhový limit, takže Jindra konečně unese i něco víc než jen své brnění, meč, luk a dvě jablka. Easy combat zase zjednoduší souboje a urychlí doplňování staminy.

Spousta lidí si také stěžuje na zvláštní mechanismus páčení zámků. Byť to na PC není až tak složité jako na konzolích, úplně snadné to také není. Ale se Sectorial Lockpicking modem to zvládne úplně každý.

Obecně platí, že nejtěžší je hra hlavně na začátku. Spoustu problémů proto vyřeší urychlení levelování, ať už pomocí rychlejšího sběru zkušeností, nebo snížení cen u trenérů.

Když už jsme u těch rychlejších začátků, možná oceníte možnost přeskočit úvodní logo a animaci, které se poměrně rychle okoukají. A pokud se chystáte Kingdom Come rozehrát znovu od začátku, díky tomuto modu přeskočíte celý koridorový prolog a začnete až v otevřeném světě u mlynáře v Ratajích.

Na vzhledu záleží

Že to Jindřichovi s vousy více sluší?

Hlavní hrdina Jindřich je vymodelován podle herce Toma McKaye, který se postaral i o jeho namluvení. Bohužel si však kvůli tomu nemůžeme v průběhu hry jeho vzhled nijak přizpůsobit. Nevím jak na vás, ale na mě Jindra působí jako nesympatický hezounek a ani se moc nedivím, že se najde spousta postav, které na něj automaticky reagují odměřeně. Tento mod to sice nevyřeší, ale Jindrovi aspoň naroste několikadenní strniště, takže už nebude působit jako nezkušený holobrádek.

Nude patch byl samozřejmě jedním z těch vůbec prvních uživatelských modů pro Kingdom Come.

A co by to bylo za článek o modifikacích, kdybychom tu neměli žádné hanbaté obrázky, že? Naked mod jednoduše svlékne všechny postavy ve hře úplně donaha. Trochu děsivé je, že autoři nevymodelovali mužské intimní partie, takže je všude plno kastrátů. Předpokládám však, že zájemci o tuto úpravu se budou rekrutovat hlavně z řad mužů a ti mohou zůstat v klidu: ženské postavy totiž ošizeny nejsou.

Zbytečná kauza

Logo Warhorse je sice pěkné, ale napodesáté už jen zdržuje.

Zatímco u nás si hru užíváme, ve světě se najde spousta lidí, kteří s ní mají problém. Jedním z důvodů je i fakt, že jsou ve hře pouze lidé europoidní rasy. Vzniklá diskuse se poněkud utrhla z řetězu a rozhodně zde nechci dále přitápět pod kotlem, spokojme se proto s faktem, že na počátku 15. století v českých zemích opravdu moc lidí jiných ras nebylo. Zato tu nás bylo hodně dětí, které ve hře také nejsou, ale proti tomu nikdo neprotestuje. Každopádně na toto citlivé téma vtipně zareagovala i herní komunita, a pokud tedy někomu tmaví lidé ve hře opravdu chybí, může si stáhnout tento mod, který z kapitána Bernarda udělá černocha.

Hra o trůny

To je zatím vše, co je hotové z ambiciózního modu Seven Kingdoms.

A na závěr ještě něco hodně ambiciózního. Autoři modu Seven Kingdoms chtějí do Kingdom Come kompletně přepracovat svět seriálu Hra o trůny. A to včetně příběhové kampaně. Zatím však mají hotové jen jedno brnění, takže je čeká opravdu spousta práce. Jestli to tedy v průběhu času rovnou nevzdají.

A co vy? Plánujete některý ze zmíněných modů využít, nebo jsme dokonce na nějaký váš oblíbený zapomněli? Podělte se s námi v diskusi.