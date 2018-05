Kočičí The Good Life úspěšně prošel Kickstarterem

Bylo to napínavé, ale připravovaná hra The Good Life od excentrického vývojáře známého pod přezdívkou SWERY nakonec dokázala proměnit rozpačitou kickstarterovou kampaň v úspěch. SWERY už přitom jednou v komunitním financování pohořel (psali jsme tady), a i když si nyní řekl „jen“ o 640 tisíc dolarů (cca 12 milionů korun), dlouho to nevypadalo dobře. Tak teď ještě aby výsledek stál za to. The Good Life je na první pohled klasická detektivka, která se však odehrává ve městě, kde se jednou za měsíc všichni obyvatelé městečka změní na noc v kočky nebo psy.