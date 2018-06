Přečtěte si komiks Three Sisters - Battle for Azeroth

Battle for Azeroth, sedmá expanze online hry World of Warcraft, sice vyjde až v srpnu, Blizzard ovšem postupně připravuje podhoubí - tentokrát komiksem. Třetí díl ze série Battle for Azeroth se jmenuje Three Sisters a vypráví příběh sourozenců Allerie, Sylvanas a Vereesy, kterak se snaží znovu získat domov předků Windrunner Spire. Stránka komiksu je zde.

Three Sisters - Battle for Azeroth