Livestream k Year of the Raven v Hearthstone v pátek nebude

Hearthstone

Blizzard kvůli problémům režimu Ranked Play v Hearthstone zrušil páteční livestream, v němž chtěl reagovat na dotazy ohledně nadcházejícího Year of the Raven. Co od něj očekávat, jsme si již dříve představili zde. Ranked Play je do vyřešení problémů nedostupný. Blizzard již vydal hotfix a nyní se snaží opravit chybou zasažené účty hráčů.