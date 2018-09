Chystá se nová onlinovka na motivy Pána prstenů

Vypadá to, že se za pár let vrátí Pán prstenů do módy. Společnost Amazon chystá stejnojmenný seriál za miliardu dolarů, který by měl být jednou z vlajkových lodí jejich streamovací služby Amazon Prime. Vedle toho společnost Athlon Games oznámila práce na novém vysokorozpočtovém MMO ze stejného světa.

Podle Pána prstenů už vznikla spousta her. Třeba tato, na jejíž název si za boha nedokážu vzpomenout.

Náhoda? Nemyslím si. Jelikož je oficiální zpráva na informace skoupá, dovolte mi si zde trochu zaspekulovat. Athlon Games patří pod čínského giganta Leyou Technologies, který má pod palcem jednu z nejúspěšnějších free 2 play her Warframe. Nedivil bych se, kdybychom se nakonec dočkali fantasy variace na stejné téma.



Pán prstenů už mimochodem jednu online hru má. Lord of the Rings z roku 2007 (naše recenze) prošel mnoha změnami, ale už jen fakt, že je mezi námi jedenáct let, lze považovat za úspěch. Každopádně na bližší informace o nové hře si musíme počkat. A to nejspíše několik měsíců, ne-li rovnou let.