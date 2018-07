RECENZE: Erotický horor Lust for Darkness neděsí ani nevzrušuje

V posledních měsících se hodně mluvilo o hře Agony, která slibovala být tak drsnou, že autoři museli část obsahu zcenzurovat, jinak by ani nemohla vyjít. Jenže nakonec se ukázalo, že bychom stejně o nic zásadního nepřišli, protože šlo po všech stránkách o jasný propadák (viz naše recenze).

Podobných uměleckých děl je hra plná.

V tom humbuku kolem Agony však zapadl další titul s podobným zaměřením. Lust for Darkness je shodou okolnosti také z Polska a slibuje v podstatě to samé: sex a násilí v takové podobě, jakou si veliké AAA tituly nemohou dovolit. Úvodní zápletka navíc působí daleko lákavěji. V roli opuštěného manžela musíte infiltrovat tajemný kult boha rozkoší, který se věnuje nezřízeným sexuálním orgiím v tajemném domě šíleného milionáře.

První kroky ještě slibují mnohé. Na to, že jde o nezávislou produkci zafinancovanou jen díky Kickstarteru, vypadá grafika skvěle. Z pohledu vlastních očí má průzkum tajemného domu tu správnou dekadentní atmosféru a i když jde v podstatě o jedno obrovské klišé, ve hrách toto prostředí ještě okoukané není.

Zpracování jiné dimenze je nebetyčné klišé. Ale vizuálně docela působivé.

Žánrově je Lust for Darkness zhruba na půli cesty mezi adventurou a stealth akcí, jenže obě složky jsou tak jednoduché, že mimo není ani škatulka simulátor chození. Což není výtka, alespoň má člověk dost času „pokochat“ se okolím, které si známku 18+ opravdu zaslouží.

Už po pár prvních krocích můžete detailně prozkoumávat historické sexuální pomůcky a explicitní „umělecká“ díla zobrazující koitus na nejrůznější způsoby. Časem se pak dostane i na skupinový sex a to na poměry počítačových her poměrně odvážně zpracovaný. Mužskými přirozeními se tu rozhodně nešetřilo, což je trochu zvláštní, protože ženy si většinou vystačí jen s odhaleným hrudníkem.

Jenže šokující efekt se po pár minutách vytrácí a po vcelku očekávaném dějovém zvratu se místo vyšetřování v sídle prostopášného kultu jen honíte s nenápaditými sukubami v jiné dimenzi. Navzdory zmiňované inspiraci Lovecraftem a malbami Zdzisława Beksińského působí místní „peklo“ zoufale nenápaditě. Prostě série bez ladu a skladu poskládaných„slizkých“ chodeb, které občas vyústí do nějaké větší jeskyně. Dohrát Lust for Darkness dokonce zabere cca dvě hodiny, přesto se i v této krátké době hra dokáže opakovat. Únavné procházení stále stejnými chodbami jen občas zpestří nějaká jednoduchá hádanka, kterou člověk často vyřeší už jen tím, že zkouší, co které tlačítko dělá.

Navzdory všem slibům autorů je tak Lust for Darkness ve výsledku jen dalším krotkým titulem, který kromě dvou odvážných scén nenabízí nic, co bychom tu neměli už mnohokrát. Když to srovnám například s žánrově podobným Outlastem, je to opravdu bída.