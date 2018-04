Mafia 4 se měla odehrávat v Las Vegas, přednost dostala jiná značka

Dá se říct, že americké studio Hangar 13 s Mafií 3 utrpělo vítězství. Přestože hra dostávala jen lehce nadprůměrná hodnocení (viz naše recenze), prodávala se výborně.

Úspěch u kritiků a dobré prodeje jsou dvě naprosto rozdílné věci, přesto šlo pro tým složený z veliké části i z českých zaměstnanců bývalých 2K Czech o pozitivní výsledek. Utržené finanční prostředky totiž měly umožnit reparát a na v jádru fungujících mechanismech se tým mohl pokusit postavit daleko lepší a kvalitnější obsah.



Když se řešilo, do jakého časového období zasadit čtvrtou Mafii, volba padla na hlavní světové město hříchu Las Vegas, a to v polovině 70. let minulého století. Až tak úplně nečekané rozhodnutí to není, ostatně Scorseseho Casino je jedním z vůbec nejlepších mafiánských filmů, jaké kdy byly natočeny.

Jenže jak už asi víte, nakonec to nedopadlo. Jak zjistil Jason Schreier z magazínu Kotaku, tým Hangar 13 dal nakonec přednost vytvoření vlastní značky. Novou hrou nakonec měla být Rhapsody, špionská akce ze zdí rozděleného Berlína během studené války.

Nyní to však vypadá, že nakonec nebude ani ta. Hangar 13 se momentálně pohybují ve fázi restrukturalizace, nedávno propustili podstatnou část zaměstnanců a několik anonymních zdrojů uvedlo, že spíše než s velikými AAA hrami koketují s byznys modelem „hry jako služba.“

Jestli Mafie 4 někdy vznikne, je ve hvězdách. Pokud by však její případní autoři potřebovali inspiraci, kam hru zasadit, mohou si přečíst Jakubův starší článek „Sedm nápadů, kam posunout Mafii 4.“