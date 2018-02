Bethesda je podle Metacriticu nejúspěšnějším vydavatelem her za rok 2017

Server Metacritic, který agreguje hodnocení jednotlivých titulů napříč celým internetem, je asi ten nejlepší způsob, jak objektivně měřit kvalitu jinak zcela rozdílných titulů. Ne nadarmo mívají vývojáři ve smlouvách ukotveny bonusy vázané na určitou hranici tzv. metascore.

Hodnocení kritiků jsou sice skvělá, ale s prodejními čísly je to poněkud horší.

Kromě samotného porovnávání jednotlivých titulů však lze z hromady statistických údajů vydolovat i mnoho dalších zajímavých informací. Nedávno Metacritic sestavil žebříček herních vydavatelství, na které bylo loni největší spolehnutí a jehož hry obecně byly nejvíce hodnocené.

Možná vás to překvapí, ale na samotné špici se objevila americká firma Bethesda s celkovým průměrem 79,9 bodu na hru. Jejich nejlépe hodnoceným titulem je samozřejmě skvělý druhý díl střílečky Wolfenstein 2, kromě něj však zabodovaly i tituly jako Prey nebo The Evil Within 2 a špatně nedopadly ani konverze klasik Doom a Fallout pro virtuální realitu. Jediné, za co můžeme firmu kritizovat je fakt, že loni nepřišla s žádnou novou silnou značkou (i když tedy Prey neměl s původní hrou stejného jména prakticky nic společného).

Loňský rok si v Electronic Arts za rámeček určitě nedají.

Na druhém místě se umístila společnost Nintendo, jejíž The Legend of Zelda: Breath of the Wild je sice jednou z nejlépe hodnocených her vůbec, celkový průměr však srazila řada menších titulů. Na dalších místech žebříčku jsou pak firmy Sega, Activision Blizzard a Capcom, na zbytek se pak můžete podívat tady.

Na opačné straně spektra pak jsou nepřekvapivě Electronic Arts, jejichž hry naprosto propadly a co se týče hodnocení obyčejných uživatelů, nacházejí se prakticky bez výjimky v oblasti červených čísel.