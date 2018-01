Nejočekávanější akční hry roku 2018 - 2. část

První část článku čtěte na Bonuswebu zde.

1 Biomutant

VIDEO: Biomutant - cinematic trailer

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: druhá půle roku



Za zbrusu novou značkou stojí švédské studio Experiment 101, složené z veteránů, kteří mají na svědomí například sérii Just Cause nebo poslední herní zpracování Šíleného Maxe. Biomutant nabídne vše, co dnes tolik frčí: otevřený svět, výrobu vlastních zbraní a vybavení, survival, řadu dopravních prostředků a RPG prvky. Ty vypadají z celého toho mixu nejzajímavěji, protože díky mutacím si můžete na svém těle vypěstovat cokoli, co budete zrovna potřebovat.

2 Skull & Bones

VIDEO: Skull and Bones - gameplay

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: druhá půle roku



V rámci akce Skull & Bones okusíme zlatou éru pirátství (a teď nemyslíme toho počítačového). Zvolíme si kapitána, najmeme posádku a postavíme loď, s níž se pustíme do průzkumu a bojů v otevřeném světě. K dispozici má být jak příběhová kampaň, tak PvP, tedy bitvy mezi hráči. Koncept vychází z námořních bitev Assassin’s Creed IV: Black Flag.

3 System Shock

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: druhá půle roku



Přenést jednu z nejlepších her historie do dnešní podoby se snaží tým Nightdive Studios, složený z veteránů, kteří pracovali například na Fallout: New Vegas, Mass Effect nebo Bioshock. Remake poběží na Unreal Enginu 4, jinak se však autoři snaží o co nejvěrnější podobu s originálem z roku 1994. Těšíme se hodně, protože bez tohoto sci-fi hororu by dnes neexistoval třeba takový Deus Ex. Novinkou má být kooperační mód, který vám umožní prolézat vesmírnou stanici Citadel ve více hráčích.

4 Shadow of the Colossus

VIDEO: Shadow of the Colossus - PS4 trailer

Na čem: PlayStation 4

Kdy: 6. února



A když jsme u těch remaků, tak nového kabátku se dočká i tato klasika z éry PlayStation 2. Jde o netradiční akční adventuru, která je složena vlastně jen z putování po nádherné krajině a soubojů s obrovskými bossy. Těch je celkem 16, přičemž každý z nich je zcela unikání a vyžaduje odlišný přístup. Jestli měl první díl nějakou chybu, tak to bylo příšerné ovládání, což je prý jeden z hlavních faktorů, na který se noví autoři zaměřili.

5 MechWarrior 5: Mercenaries

VIDEO: MechWarrior 5: Mercenaries Teaser

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: prosinec



Možná si říkáte, že to není zase až tak dávno, co jsme v Mechwarriorovi 4 jako piloti usedli do obřího mecha, bitevního robota na dvou nohách, a pustili se do líté akce. Pravdou však je, že recenzi čtyřky jsme na Bonuswebu vydali v lednu 2001, tedy před sedmnácti lety. Pětka slibuje kromě příběhové kampaně i zachování podstaty série, tedy více než jen pouhou střílečku. Pracují na ní tvůrci vlažně přijatého Mechwarrior Online (2013), tak doufejme, že tým posbíral potřebné zkušenosti a zúročí je v Mercenaries.

6 Overkill's The Walking Dead

VIDEO: OVERKILL's The Walking Dead – Aidan Trailer

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: podzim



Hra v otevřeném světě na motivy Walking Dead by vůbec nebyla špatná, ale ani tentokrát to nevyjde. Overkill’s The Walking Dead je totiž kooperativní střílečka pro čtyři hráče. Každý člen týmu bude mít jinou roli a vlastní strom dovedností. A protože tvůrci mají na svém kontě sérii Payday, téměř jistě zde narazíme na řadu podobných prvků. Zatím netrpělivě čekáme na aktuální gameplay záběry.

7 Hunt: Showdown

VIDEO: Hunt: Showdown

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: Early Access na PC již počátkem roku, konzolové verze později



Také nová hra od Cryteku bude on-line střílečka, Hunt Showdown ovšem kombinuje PvP (player vs player) s PvE (player vs environment). Až pět týmů po dvou se pustí do lovu označených cílů, po jejichž likvidaci obdrží odměnu. V tom okamžiku se ovšem sami lovci stávají lovenými. Hra je zasazena do prostředí louisianských bažin, které obývají různá strašidelná monstra. Minimálně po grafické stránce hra vypadá k světu. Ale prosadí se v tvrdé konkurenci? Uvidíme.

8 Scorn

VIDEO: Hra Scorn se inspiruje v umění H. R. Gigera

Na čem: PC (Windows)

Kdy: říjen



Při pohledu na trailer této originálně vypadající 3D akce se asi většina lidí oklepe hnusem. Prostředí nezávislé hry Scorn opravdu vypadá jako z nočních můr plných obnaženého masa, slizu a odporného hmyzu. V jádru půjde o horor, takže vedle střílení se autoři chtějí soustředit především na budování atmosféry. Scorn v roce 2014 pohořel na Kickstarteru, přesto jeho vývoj pokračuje dál a první část ze dvou vyjde již v říjnu letošního roku.

9 Warhammer: Vermintide 2

VIDEO: Warhammer: Vermintide 2 – Gameplay Trailer

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: první čtvrtletí

A u kooperativních on-line akcí ještě zůstaneme. První Warhammer: End Times – Vermintide u hráčů zabodoval a příliš nepochybujeme, že by se u dvojky něco nepovedlo. Očekáváme v podstatě klasický druhý díl ve stylu „větší a lepší“. Například Sienna Fuegonasus sesílá jako Battle Wizard plošná kouzla, jako Pyromancer se soustředí na jeden cíl a jako Unchained bojuje na blízko. V těchto třech větvích se pak specializuje pomocí talentů. Hrdinů bude pět.

10 Mega Man XI

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Kdy: první čtvrtletí



Už na 11 dílů se letos rozroste série klasických skákaček s ultimátním hrdinou Mega Manem. Pod infantilní grafikou se skrývá klasická akční hratelnost, u které si rozhodně nebudete lámat hlavu nad komplikovaným příběhem. Snad to dopadne lépe než poslední hra autora série Keijiho Inafuneho, kterou byl proklatý projekt Mighty No.9.