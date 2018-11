Pokud jste ještě nehráli vynikající bojovku Nier: Automata (viz Jakubův oslavný elaborát), ještě chvíli počkejte. Podle ratingové organizace ESRB již brzy vyjde na PC a PS4 její speciální edice, která bude obsahovat i všechny následná DLC. Zkratka GOTY tentokrát nevyjadřuje slova Game of the year, ale Game of the YoRHa. Neptejte se mě, co to znamená, netuším.

