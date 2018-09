Nintendo nevymaže savy v cloudu hned po skončení předplatného

Nintendo v září spustilo placenou službu Nintendo Switch Online, která umožní hrát online (podrobný článek zde). Dalším benefitem je možnost zálohovat si uložené pozice z her do cloudu. Jenže co se stane s daty v cloudu poté, co předplatné vyprší? Z původního FAQ vyplynulo, že je Nintendo smaže, ale neřeklo kdy. Nyní Nintendo serveru IGN potvrdilo, že je smaže za 180 dnů. To znamená, že kdykoliv si během té doby předplatné znovu aktivujete, získáte k záloze opět přístup.

