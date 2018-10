No Man’s Sky dostal další obří update, podíváme se pod mořskou hladinu

Hello Games Seana Murrayho předvedli, jak má vypadat takzvaný damage control. Poté, co se po vydání No Man’s Sky na jejich hlavu snesla vlna kritiky, zavřeli se znovu do studia a hru po všech stránkách vylepšili.

Kdo by si myslel, že po masivním updatu nazvaném NEXT, který lze téměř označit jako zcela novou hru (viz náš článek), s vývojem končí, byl by na omylu. V nejnovějším přídavku nazvaném The Abyss se podíváme pod hladiny moře.

Autoři lákají na fascinující nový svět plný dříve neviděných monster, který můžete prozkoumávat v ponorkách, a to samozřejmě i s přáteli. A co je nejlepší, update je zcela zdarma ke stažení už teď na všechny platformy, tedy PC, X1 i PS4.