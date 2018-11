No Man’s Sky se již zítra rozroste o spoustu nového obsahu

Před dvěma roky byl Sean Murray z Hello Games tou nejvíce nenáviděnou postavou herního průmyslu. Jeho nesmírně ambiciózní vesmírný simulátor No Man’s Sky totiž nedokázal dostát všem marketingovým slibům a mnoho hráčů se cítilo podvedeno.



Sean Murray už nemusí chodit kanály.

Od té doby však autoři na hře stále pilně pracují a nejenže většinu původně slibovaných věcí nakonec doplnili, ale ještě zdarma přidali řadu nových funkcionalit, o kterých se nám nikdy ani nesnilo. A nic nenaznačuje tomu, že by s tím měli v plánu v nejbližší době skončit. Ještě jsme si ani nestačili pořádně vyzkoušet poslední „podmořský“ The Abyss (viz náš článek) a už na veřejnost prosákl trailer k dalšímu přídavku nazvanému The Vision. Ten oficiálně vyjde již zítra a nabídne především větší variabilitu navštívených planet. Těšit se můžeme na nové biomy, bohatší faunu i flóru, pestrřejší paletu barev a dokonce na některých planetách bude možné spatřit i duhu.

To vše samozřejmě opět zcela bezplatně na všechny platformy, kde hra dosud vyšla.