RECENZE: Skvělý vikingský Northgard oživuje slávu real-time strategií

O vývojářském studiu Shiro Games jste pravděpodobně ještě neslyšeli. Tito Francouzi zaujali sérií Evoland, ale už ta dala tušit, že rádi dělají věci jinak. Northgard na první pohled působí jako normální RTS (real-time strategy), která vyčnívá nesmírně malebnou grafikou, ale nenechte se oklamat.

Hurá na Northgard

Northgard

Northgard je tajuplný ostrov, který skrývá nejeden poklad a tajemství. Každý vikingský klan by si ho chtěl podrobit a stát se jeho svrchovaným vládcem, ale úkol to nebude jednoduchý. Moderní výzkumy zjistily, že Vikingové nebyli tak barbarský a krvelačný národ, jak se donedávna věřilo, a tuto skutečnost ctí i samotná hra. Northgard proto není zaměřen pouze na potyčky, ale dost dbá i na stabilní ekonomiku a technologický rozvoj. Kampaň, která čítá jedenáct misí, je tedy dostatečně variabilní.

Pokud by vám to nestačilo, po dohrání každé mise můžete zdolávat i bonusové úkoly, či spíš výzvy. Obsažený je i skirmish a multiplayer. Kampaň je po herní stránce opravdu zábavná a hodně naučí, ale její příběh vás pravděpodobně nestrhne.

Northgard se hraje trochu jinak, než jsme z RTS zvyklí. Přesvědčí vás o tom už samotný úvod. Navyklí z běžných RTS chcete rovnou prozkoumat okolí, to dá rozum, ale ouha, nejde to. Vaši svěřenci se mohou pohybovat pouze po vámi zabraném teritoriu. Vyšlete tedy do okolí průzkumníka. Ten zamíří k dosud neobjevenému teritoriu, halenému mlhou (tzv. Fog of War). Po naplnění ukazatele se sektor odkryje a váš zvěd může pokračovat k dalšímu.

Tato mechanika má i další zákonitosti, které hodně mění herní styl oproti jiným „běžným“ strategiím . Na neutrální území například můžete vyslat pouze vojenské jednotky. Aby se zde mohli pohybovat i civilisté, je nutné půdu zakoupit, pak teprve je možné na území i stavět. Ale ani mezi již objevenými neutrálními oblastmi se nelze pohybovat úplně volně. Pokud je na jednom z polí nepřátelský voják nebo monstrum (Northgard je plný mytických stvoření, která nerozlišují barvu trička, jdou po všech), musíte nejdřív vybít nepřátele na předchozím sektoru, abyste se mohli posunout dál.

Northgard

Sektory jsou různého typu a různého stupně důležitosti a výhodnosti. Vikingové mají několik potřeb: potřebují jíst, potřebují dřevo, kámen, kov, peníze a trochu toho štěstí do svých pochmurných životů. Existují tedy sektory, kde dostanete bonus k těžbě dřeva (lesy) nebo k produkci jídla (úrodná půda, stáda lesní zvěře nebo rybami překypující jezírka), sektory s výskytem kamene a železa na vylepšování budov a nářadí, naleziště pokladů či místa zcela speciální. Abyste jejich výhod mohli využívat, musíte nejdřív oblast obsadit. A aby to nebylo tak snadné, náklady na obsazení rostou po každé úspěšné kolonizaci.

Na počátku vás bude zabrání stát nějakých 40 jednotek jídla a na konci klidně i pár tisíc. Hra vám tak vlastně říká: dobře si rozmysli, který kus země je pro tebe nejdůležitější. Neuvážlivé obsazení špatného kusu půdy může klidně znamenat začátek konce. Bez pravidelné expanze se však taky nikam nedostanete. Váš klan chce růst a jen růstem si udržíte štěstí. A navíc místa také není na rozdávání. Na každém zabraném kusu lze standardně postavit jen tři různé budovy a některé lze postavit jen na určitých oblastech. Byla by hloupost mít možnost postavit důl tam, kde není co těžit.

Přichází zima

Northgard

Co by to bylo za mytický ostrov seveřanů bez zimy. Northgard je přesně takový, jak byste z jeho jména soudili: krutý, nepřátelský, syrový. Pláně pravidelně bičují blizardy a když přichází zima, čilejší nemrtví jsou to poslední, co vás bude děsit. Střídání ročních dob má znatelný vliv na hratelnost, podobně jako v Don’tStarve. Raketově narůstá spotřeba dřeva i jídla. Pokud jste si neudělali přes léto dostatek zásob, je možné, že se nedožijete dalšího jara. Buď umrznete, nebo vyhladovíte. Takovému kolapsu se dá předejít převelením vesničanů z méně důležitých pozic. Zima samozřejmě zasáhne i vaše vojenské síly, které mají za běžných podmínek snížené statistiky. S pohodou vám dokážou zaručeně zatočit i nepředvídané události, jako jsou třeba nákaza, otevření portálů do Helheimu nebo zemětřesení.

Northgard

Bohové Northgardu naštěstí dokážou být i milostiví, a tak vám postupně odemykají nejrůznější bonusy a schopnosti. Některé z nich jsou unikátní pro každý kmen. Dovednostní stromy jsou tři: obchod, boj a „těžba“. Obchod vylepšuje příjem peněz z obchodních cest a cenu některých upgradů, boj, jak ostatně název napovídá, cílí na zlepšení bojových schopností vašich reků a těžba je širší pojem, zahrnující efektivnější hospodaření se surovinami v zimě, lepší výkonnost vesničanů nebo rychlejší léčbu. Speciální čtvrtou kolonkou jsou požehnání, která se zpřístupní vždy, když odemknete určitý počet dovedností. Vylepšení vám mohou výrazně prodloužit existenci na ostrově. Jejich odemknutí si všimnete ihned.

Northgard

Velikým trumfem Northgardu jsou rozdíly mezi jednotlivými klany. Sice zde najdete pouze Vikingy, ale co klan, to jiný styl hry. Například takový klan Havranů je zkušený v obchodu, jeho specialitou je, že může půdu kupovat nejen za jídlo, ale i za peníze. Má bonusy do lodní dopravy a při vyšším rozvoji kmene se odemkne speciální schopnost najímat nájezdníky, kteří z moře podniknou útok na nepřátelskou osadu. Klan Kozy je ještě o něco pacifističtější, většinu bonusů má v rozvoji. Jejich speciální budovou je ohrada na ovce, která produkuje značné množství jídla. Naprostým opakem je pak klan Vlka, který spíš na hřebík bude půl hodiny řvát, než aby ho zatloukl. Sice je to banda jednodušších hromotluků, ale mají jednu nesmírnou výhodu. Získávají dodatečné jídlo a peníze bojem. Pro zbylé klany je vlčí nora nebo ležení nemrtvých těžká překážka, kterou je lépe obsadit a zničit co nejdříve, pro klan Vlka snadný generátor peněz a masa, který je z taktických důvodů lepší nechat stát. Zcela odlišnou strategii pak využívá klan Divočáka. Při zabrání území dostává bonus k populačnímu růstu, expanduje tak počet obyvatel mnohem šetrněji než ostatní klany.

Northgard

Odlišné způsoby hry si osvojíte už v kampani a v pozdějších fázích si i budete moci zvolit, za který klan misi rozehrajete. Styl hry se tím opravdu diametrálně změní. Když se naučíte využívat silných stránek klanu, ty slabé vás přestanou tížit.

Tempo hry je rozvláčné a platí to i o soubojích. Nejsou zpracovány kdoví jak precizně, ale v tak komplexní strategii to až tak nevadí. Kromě hrdiny si můžete ze zástupu vesničanů vytrénovat bojovníky se štítem, rytíře a sekerníky, každá jednotka se hodí k něčemu jinému. Protože počet vesničanů není závratný a jejich generování v hlavním sídle může trvat, přijít o každou vojenskou jednotku zabolí. Vyplatila se mi taktika rychlého útoku a ústupu na vlastní území, kde vás na dálku vyléčí léčitelé.

Při soubojích o nepřátelské území vyplují na povrch některá úskalí nastoleného systému. Nepřátelský sektor musíte nejdřív dobýt a dostat do neutrálního stavu, než ho lze obsadit. Dobytí ale trvá nějakou dobu a zastaví se pokaždé, když do oblasti vnikne nepřítel. Pokud má tedy nepřítel kousek od dobývaného sektoru vojenský tábor, čeká vás nepříjemná tahanice, ze které není cesty ven. Ještě horší je, když je vojenský tábor přímo na vámi okupovaném území. Budovy, kromě obranných věží, nelze na obsazeném území zničit, takže k vám houfně proudí zástupy nepřátelských vesničanů pro ostré meče a sekyry, kterými vás zkusí vykopat ze svého dvorku ven. Vyložená podpásovka je, když takto protivník vyšle na přezbrojení zvědy, jediné jednotky, na které se nedá zaútočit.

Northgard

V mnoha misích naštěstí budete mít možnost vyřešit konflikty mírovou cestou, což je často mnohem výhodnější. Kdo by se chtěl prát s jotuny, mytickými severskými obry velkými jako několik rodinných domků na sobě? Jsou agresivní, jen pokud je napadnete, takže proč s nimi raději neobchodovat a postupně je nedostat na svou stranu? Navíc z obchodu získáte i důležité peníze, které udržují budovy a armádu v chodu. Hra vám ale nebrání ani v tom uzmout jejich zem silou. Agresivnější intervence vám vynese více slávy, poslední komodity Northgardu. Ta při určitých milnících odemkne speciální bonusy klanu.

Podařená i po technické stránce

K vizuální stránce hry snad nelze mít větší výtky. Obrázky mluví samy za sebe, hra vypadá opravdu malebně. Autoři sice mohli trochu vizuálně odlišit jednotlivé kmeny, ale to je jen kosmetický detail. Stejně tak uživatelské rozhraní by mohlo být o něco přehlednější. Budovy v menu stavění jsou snadno zaměnitelné a utopeného tlačítka pro vylepšení nástrojů jsem si všiml až někdy v polovině kampaně. Naopak k velkému zpřehlednění pomáhá přehled povolání. Že jde o nezávislý „malý“ titul, se podepsalo na dabingu postav. V ingame animacích totiž úplně chybí. Jediný hlas, který uslyšíte, je hlas vypravěče mezi misemi, doprovázený statickými obrázky. Ale nikterak vám to zážitek nesníží. Northgard ani moc netrpí na bugy. Až na menší sekání při mnohahodinovém hraní a nefunkčnímu grupování jednotek v poslední misi, jsem na nic nenarazil.

Malé propracované překvapení

Northgard velmi mile překvapil. Má spoustu kladů a jen málo záporů.V něčem připomíná kultovní Settlers, v něčem dokonce tahovou Total War, veškeré prvky kombinuje s velkým umem. Souboje by mohly být zábavnější a propracovanější, ale jsou jen jednou z mnoha činností, které v Northgardu můžete dělat. Pokud jste už unavení tradičními RTS, které raději od devadesátých let jedou to svoje a inovací se bojí jak čert kříže, Northgard je právě pro vás.